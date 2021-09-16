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16.09.2021 19:12
Рубрика: Экономика

Лес переходит на цифру

В Ленинградской области бизнес внедряет инструменты цифровизации
Текст: Марина Дашина
Российская газета - Спецвыпуск № 213(8564)
Доступность новых цифровых сервисов для снижения издержек и развития бизнеса, о которой говорится в национальной программе "Цифровая экономика РФ", актуальна и для лесного хозяйства.
На выделенном при помощи ГИС охраняемом биотопе растут редкие представители флоры. Фото: Пресс-служба International Paper На выделенном при помощи ГИС охраняемом биотопе растут редкие представители флоры. Фото: Пресс-служба International Paper
На выделенном при помощи ГИС охраняемом биотопе растут редкие представители флоры. Фото: Пресс-служба International Paper

Цифровизация необходима для технологического прорыва и роста производительности труда в отрасли. Компания International Paper - одна из ведущих производителей бумаги, целлюлозы и упаковки из возобновляемого древесного волокна - нашла эффективные пути решения этой и других задач лесоуправления.

Устойчивость и ответственность

Фото: Photoxpress
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В своей деятельности на территории России и других стран предприятие придерживается принципов устойчивого развития и ответственного лесопользования. Это основа, на которой строится вся работа. Компания соблюдает все требования законодательства, руководствуется принципами экономической, социальной и экологической ответственности. Такой подход позволяет идти вперед не только ради развития бизнеса, но и ради лучшего будущего людей и экосистемы. International Paper работает в России уже более двух десятилетий. В этом году исполняется 25 лет одному из ее ведущих брендов офисной бумаги - SvetoCopy. По случаю юбилея запущена новая информационная программа "Добрые дела не только на бумаге", которая рассказывает о лесе, его обитателях и мероприятиях, проводимых для сохранения здоровья и биологического разнообразия лесов.

Основное производство бумаги сосредоточено на одном из самых современных целлюлозно-бумажных комбинатов страны в городе Светогорске Ленинградской области. Часть древесины для него закупается в ряде близлежащих регионов. При этом особое внимание уделяется контролю источников закупаемого сырья, ведь подтверждение легального происхождения древесины - важное условие в работе с поставщиками. Компания также ведет собственную лесозаготовительную деятельность на арендуемых участках в Ленинградской области.

Лес - сложный объект, в процессе управления которым надо учитывать ряд важнейших аспектов. В их числе - создание безопасных условий и охрана труда. Неотъемлемой частью этой работы стало взаимодействие с местным населением, коренными народами. В соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов компания занимается выделением и сохранением ценных лесов, защитой редких экосистем и сохранением биоразнообразия на лесосеках (участках биотопов) при лесозаготовительных работах.

Устойчивое лесопользование - не новое требование, а передовая практика ответственных компаний

Решать эти задачи необходимо не только для природоохранного планирования, но и для выбора правильного и устойчивого режима лесопользования. Устойчивое лесопользование уже давно не новое требование, а передовая практика ответственных компаний Ленинградской области, одного из пилотных регионов России, в котором реализуется соответствующая программа.

База ценных данных

Сегодня грамотное планирование в процессе лесоуправления становится залогом успеха лесного бизнеса. При этом увеличение прибыли предприятия не всегда считается показателем успешности. Важную роль также играет устойчивое развитие лесных экосистем и местных сообществ. Чтобы вести долгосрочное сотрудничество с местными жителями и заботиться о лесных угодьях, необходимы передовые инструменты, к которым относятся геоинформационные системы (ГИС).

Компания International Paper начала внедрение ГИС на участках своей лесной аренды еще в 2010 году. С тех пор на предприятии ведется единая геоинформационная база данных, которая содержит сведения о лесопользовании, проведенных лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятиях, дорожной инфраструктуре, складах хранения древесины, лесах с высокими природоохранными функциями и лесных территориях высокой социальной значимости.

Важность этой работы трудно переоценить. Ведь на основе выводов, сделанных в ходе анализа накопленной информации, разрабатываются и корректируются методы проведения всего спектра лесохозяйственных мероприятий.

Фото: РИА Новости
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Это позволяет рационально подходить к управлению лесными участками и корректировать работу предприятия, для того чтобы соблюдать баланс между сохранением леса как возобновляемого ресурса и развитием лесного хозяйства. При этом решаются вопросы по сохранению биологически ценных участков леса с применением инноваций.

"Будущее не только за цифровизацией контроля за оборотом лесоматериалов, но и за контролем сохранения природных ценностей лесов, - комментирует директор FSC России (Лесного попечительского совета) Николай Шматков. - Проект International Paper по цифровизации ключевых биотопов и других экологически особо ценных участков леса и разработке ГИС позволит лесопользователям не только эффективно сохранять такие участки, но и снижать затраты. Этот проект был представлен на премию FSC "Зеленый проект года-2021" и получил высокую оценку жюри. Он был отмечен специальными дипломами как FSC России, так и ФАО ООН - продовольственной и сельскохозяйственной международной организации, имеющей высокий авторитет в области модернизации и совершенствования лесного хозяйства, членом которой является Россия".

От фоторамки до дрона

Сегодня компания прорабатывает один из проектов автоматизации, связанных с экспертной оценкой круглых лесоматериалов, поступающих на лесную биржу в Светогорске. Речь идет о приобретении долгосрочной услуги по инновационным методам приемки древесины через фоторамку - специализированную установку, которая имеет модульную структуру, состоящую из регистрирующих, измерительных и обрабатывающих модулей. Принцип работы установки основан на использовании современных 2D лазерных сканеров.

Качество поставляемых круглых лесоматериалов, то есть баланса - части дерева, которая используется при производстве бумаги и не пригодна для других отраслей лесопромышленной индустрии, определяется отсутствием сучков, гнили, сажи и другого брака. Кроме того, древесина измеряется автоматизированным геометрическим методом - по длине, ширине и высоте штабеля.

Фото: iStock
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Проект решает три основные задачи. Во-первых, это минимизация человеческого фактора с целью обеспечения безопасности на территории лесной биржи. Во-вторых, исключение ошибок при измерении и определении качества круглых лесоматериалов, что приводит к уменьшению неликвидного сырья. И, в-третьих, сокращение времени нахождения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории лесной биржи, что позволяет добиться еще большей эффективности бизнес-процессов.

Как следствие, это приводит к сокращению затрат в части арендной платы за подвижной состав, арендуемый предприятием. Кроме того, повышается уровень клиентского сервиса при работе с поставщиками лесосырья, которые быстрее и охотнее принимают решения в пользу компании, предоставляющей более удобные условия. Чем быстрее оборот транспорта на лесной бирже, тем меньше времени он находится в Светогорске и тем больше выгоды получают все участники процесса.

Успешной практикой также стало применение дрона с навесным оборудованием для измерения 100 процентов штабелей на лесной бирже в Светогорске. Применение беспилотников дает отличный результат, в несколько раз сокращает время на инвентаризацию круглого леса и позволяет обеспечить безопасность всех участников работ.

Современные передовые системы измерения объемов древесины и оценки ее качества в Ленинградской области будут применяться и в дальнейшем.

К максимальной прозрачности

Надо отметить, что на государственном уровне появляются все новые цифровые нововведения в области лесного хозяйства. Так, с 1 января 2023 года планируется запуск новой Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), призванной сделать лесное хозяйство страны максимально прозрачным за счет более детального контроля за оборотом древесины. Планируется, что внедрение ФГИС ЛК обеспечит целостное представление о состоянии лесов и отрасли. Это будет способствовать повышению качества стратегического планирования и эффективному развитию лесного комплекса России. Ожидается, что ФГИС ЛК упорядочит рынок лесных ресурсов, обеспечив обмен своевременной и полной информацией между государственными органами и хозяйствующими субъектами.

Благодаря этим и другим инновациям компании, работающие в лесной отрасли, могут наращивать конкурентные преимущества, выходить на новые рынки и совершенствовать свои подходы к ведению бизнеса.

Прямая речь

Тимур Габидуллин, генеральный директор International Paper Россия:

Фото: Константин Завражин
"Оцифровка" лесоводства поможет снизить риски управления отраслью

- Инновационные виды цифровых технологий, такие как искусственный интеллект, передовая измерительная аппаратура, сегодня определяют уровень технологического развития лесопромышленных предприятий. Мы понимаем, что инновации помогают лесопромышленному комплексу не только повысить прозрачность бизнеса, но и наладить и оптимизировать операционные процессы. В результате бизнес только выигрывает, ведь такой подход позволяет добиваться сокращения расходов на разных этапах создания стоимости продукта уже в краткосрочной перспективе.

При этом ключ к успеху внедрения передовых и самых эффективных технологий, как и прежде, остается в руках человека: в основе - постоянное повышение квалификации, вовлечение и обучение кадрового состава. Ведь какой бы прогрессивной ни была технология, только профессионализм наших людей сможет привести к успешному ее применению и дальнейшему развитию.

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