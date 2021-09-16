В Петербурге историю о Незнайке поставили в стиле рок-н-ролл

Уникальный, не имеющий аналогов в Санкт-Петербурге, Учебный театр "На Моховой" 2 и 3 октября представит на суд зрителей премьеру спектакля "Наш Незнайка", основой для которого послужила всеми любимая детская книга Николая Носова о приключениях Знайки и Незнайки на воздушном шаре.

История о непоседливом Незнайке исполнят студенты мастерской профессора кафедры актерского мастерства Российского государственного института сценических искусств Владимира Норенко. Причем это будет не просто курсовая работа, а спектакль в стиле рок-н-ролл. Постановка, наполненная зажигательными танцами и песнями в сопровождении живого оркестра, а также богатой фантазией и искрометным юмором, прекрасно подойдет для семейного просмотра.

Зрителям предстоит увидеть, как Знайка и семеро его друзей отправятся на поиски приключений на воздушном шаре. Ведь мальчику по имени Знайка удалось изобрести супер-инновационный прибор, позволяющий шару летать.

Как пояснили в Учебном театре, спектакли для детей здесь редкость. Тексты песен к постановке сочиняли сами студенты.

Справка "РГ"

История Учебного театра началась в 1962 году. И первым спектаклем стала постановка "Дело, которому ты служищь" по роману Юрия Германа. Поначалу театр назывался просто Театром на Моховой. Слово "Учебный" добавилось позже, чтобы подчеркнуть принадлежность к главному театральному вузу Северной столицы.