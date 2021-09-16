В Петербурге водитель социального такси избил женщину-инвалида

В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с нападением водителя социального такси на пожилую женщину с инвалидностью. В случившемся правоохранительные органы видят признаки хулиганства, сообщает прокуратура Северной столицы.

Известно, что пострадавшая имеет инвалидность первой группы. По предварительным данным, водитель ударил пассажирку, которая слишком медленно садилась в машину. Инцидент произошел на Кавалергардской улице и известно о нем стало благодаря очевидцам, которые засняли поведение водителя на видео.

К слову, сам водитель вышел из машины, накричал на женщину, которая снимала произошедшее и даже плюнул ей в лицо.

Прокуратура города намерена изучить законность деятельности перевозчика на маршруте, а также соблюдение им требований безопасности.

Социальное такси в Петербурге - это льгота для маломобильных граждан. Суть в том, что человек, который физически не может дойти до автобусной остановки, может вызвать социальное такси прямо к дому, цена за проезд будет сопоставима с билетом на общественный транспорт. На социальном такси можно доехать в администрацию, учреждения культуры, поликлиники, больницы, суды.