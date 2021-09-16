В Санкт-Петербурге появились социальные сиделки

В северной столице в составе многих районных комплексных центров социального обслуживания населения появились новые подразделения, предоставляющие услуги сиделок (официально эта должность звучит по-разному - вплоть до "помощник по уходу"). Спрос на них оказался столь велик, что только в Невском районе города недавно открылось уже второе отделение службы таких помощников, а в Московском действуют два, и планируется, что в скором времени начнет работать третье. Социальные сиделки обслуживают "клиентов" на дому, а расценки на их услуги весьма скромны.

- Люди, к которым приходят наши соцработники, нуждаются в гораздо большем объеме помощи. В особенности - лежачие больные и те, кто в своих квартирах передвигается с большим трудом. Помощь сиделок позволяет пожилому человеку не переезжать в интернат, а оставаться у себя дома, - рассказывает Людмила Богданова, руководитель Комплексного центра Московского района Северной столицы, в двух подразделениях которого трудятся по 20 социальных сиделок.

- В сиделки мы набираем только гражданок России, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге. Отбор очень строг, помимо прочего учитываются и психологические качества претенденток. Все они обязаны пройти обучение по оказанию первичной медпомощи и получить соответствующий сертификат. При этом эти женщины не получают прав назначать лечение, ставить диагнозы, делать уколы или ставить капельницы - в случае необходимости им приходится связываться с лечащим врачом. То есть сиделки осуществляют уход за пожилыми людьми, уделяют внимание их гигиене и, наконец, кормят подопечных, а если нужно, ходят в аптеку или магазин. И, конечно, оказывают психологическую поддержку и старикам, и их родственникам, - добавляет заведующая отделением по уходу на дому Невского района Санкт-Петербурга Ольга Осипова.

Новая служба работает без выходных с 9.00 до 21.00. Сиделки приходят к своим подопечным и в будние дни, и в праздники. Работают в паре по системе "два дня через два", что позволяет обеспечить режим "без выходных". Каждая из них обслуживает по два-три человека - в зависимости от того, какой объем помощи им необходим и сколько раз в день следует пожилого человека посетить.

Перечень работ в течение одного дня примерно таков: во время первого прихода сиделка осуществляет гигиенические процедуры, смену белья и кормление, в ходе второго - вновь кормление, гигиенические процедуры, чтение книг. Наконец, во время третьего прихода она отправляется в магазин за покупками или, к примеру, в сберкассу для оплаты коммунальных платежей. То есть сиделка строит свой график так, чтобы каждый ее подопечный получил нужный именно ему объем помощи.

Специально для сиделок проводятся дополнительные занятия, в том числе и с психологом. Ведь им важно не только правильно помогать подопечным, но и не получить "профессиональное выгорание". Как правило, возраст самих сиделок - 30-55 лет. Более молодые среди них встречаются редко, а более возрастным уход за тяжело больным человеком не по силам физически.

- Когда только начинаешь работу, учишься контактировать с подопечным. Старики - они же как дети. Очень важно не испугать их, не обидеть, и тогда постепенно они станут тебе как родные - словно вторая твоя семья, - улыбается сиделка из Московского района Светлана Кичак.

А от самих престарелых людей, а также от их родственников - только слова благодарности.

...Обычно цена на услуги питерской социальной сиделки составляет до 15 тысяч рублей в месяц. Многие отдают по пять тысяч, остальную же стоимость услуги оплачивает государство. Так что для получения их помощи выстраиваются очереди. Ведь обычная обойдется в прмерно в 40 тысяч и выше...

А как у вас?

Государственные службы сиделок созданы не везде, но в некоторых регионах страны они успешно работают уже не первый год. Так, в Черкесске Центр социального обслуживания населения создал "Службу сиделок". Ее услугами пользуются граждане, утратившие в значительной степени способность к самообслуживанию. Оплата производится согласно тарифу: один час стоит 76 рублей 71 копейку. Для сравнения: цены на услуги частной сиделки колеблются от 150 до 250 рублей час.

В районах и муниципалитетах Новосибирской области службы сиделок созданы при каждом комплексном центре социального обслуживания. Предельный тариф на их услуги установлен на уровне 88 рублей 30 копеек в час. При этом на период режима повышенной готовности, который действует в связи с пандемией, услуги предоставляются бесплатно.

Уже полторы тысячи жителей Волгоградской области пользуются соцуслугой "Персональный помощник". Если нанять сиделку, это обошлось бы в 18-20 тысяч рублей в месяц, но возможность выделить такую сумму есть не у всех. Поэтому поддержка государственной службы особенно ценна, и тут совсем другие расценки - лишь сотни рублей в месяц.

А в Свердловской области люди, нуждающиеся в обслуживании на дому, могут рассчитывать на помощь социальных работников, которые приберутся и приготовят пищу, помогут принять ванну и сходят за покупками. Цена таких услуг не пугает: к примеру, приготовление пищи обойдется в шесть рублей 59 копеек, кормление - в четыре рубля 54 копейки, мытье полов - в 52 рубля 60 копеек.

Подготовили Николай Грищенко, Никита Зайков, Роман Мерзляков, Ольга Медведева