Директора Музея обороны Севастополя сменят за увольнения сотрудников

Директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков покинет свой пост после массовых увольнений в коллективе учреждения. Об этом сегодня журналистам сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- Я получил вчера обращение от людей по поводу ситуации, сложившейся в Музее героической обороны Севастополя, - рассказал губернатор. - Разговаривал по этому поводу с министром культуры России Ольгой Любимовой. Принято решение - Барков сегодня оставит свой пост директора.

Сотрудники музея написали жалобу на директора (есть в распоряжении "РГ"). По их словам, Барков за время работы в музее с сентября 2020 года по настоящее время уволил около четверти коллектива. Они утверждают, что руководитель вынуждал их уволиться, создавая невыносимые условия труда, оказывая моральное и психологическое давление и даже прибегая к оскорблениям. А тех, кто отказался писать заявление по собственному желанию, увольняли по итогам аттестации. Работники попросили заступиться за коллектив.

Накануне прокуратура Севастополя начала проверку возможных нарушений трудовых прав работников музея.

- Во время пандемии мы старались сохранить каждого человека, выделяли деньги из бюджета для поддержки театров, музеев, чтобы сберечь и сохранить людей, - прокомментировал Михаил Развожаев. - Принимать такое массовое решение, ни с кем не обсуждая и не согласовывая, недопустимо. А оценки, которые давались при этом, непозволительны ни одному руководителю. Надо с уважением относиться к людям, к севастопольцам, которые много лет трудились в музее и добились того, что он стал одним из лучших в стране.

Губернатор отметил, что явной ошибкой было сокращать сотрудников, которые занимаются уходом за зелеными насаждениями, благоустройством на фоне реконструкции Исторического бульвара.

По его словам, минкультуры РФ сегодня назначит исполняющего обязанности директора.

- К сожалею, Барков, видимо, не понял Севастополь, а новый руководитель обязательно встретится со всеми уволенными людьми, проведет собеседования и примет решения, - добавил Развожаев.

В пресс-службе Музея героической обороны и освобождения Севастополя "РГ" сообщили, что не обладают в настоящий момент информацией об увольнении директора.