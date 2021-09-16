Как в Крыму возрождают кумысолечение

Как в Крыму делают напиток скифов, почему не бывает кобыльего масла и сколько дней можно хранить кумыс, узнал корреспондент "РГ".

Молоко с васильковым ароматом

Это единственное в своем роде хозяйство в Крыму создали сразу после войны. В стране десятки тысяч людей остро нуждались в лечении от туберкулеза, болезней желудочно-кишечного тракта, цинги, малокровия. Кумыс в сочетании с крымским климатом для этого подходил идеально. И на полуострове была создана сеть из 35 санаториев, включая два детских, куда и поставляли кумыс. В лучшие годы хозяйство производило до пяти тонн кобыльего молока в сутки, а поголовье стада доходило до 700 животных.

Почему для молочного коневодства выбрали именно это хозяйство, сейчас уже трудно сказать. Говорят, что после войны в соседнем селе Пасечном жил гражданин родом из Казахстана, знавший толк в кобыльем молоке и продуктах из него. Он-то и научил местных жителей делать напиток степных кочевников. В 1949 году в Крым привезли первых лошадей башкирской породы. Так началось дело, которому местные жители служат уже более 60 лет.

Кобылье молоко по своим характеристикам ближе всего к человеческому, говорят специалисты. Содержание жира в нем колеблется от 0,01 до 1 процента в зависимости от кормов. Летом, когда травы наиболее сочные, жирность повышается. А вот сахара в этом продукте шесть-семь процентов. Парное кобылье молоко диетическое, обезжиренное и очень сладкое. Интересно, что из него невозможно приготовить ни творог, ни сметану, ни масло. Никакой другой продукт, кроме кумыса и его производных, не получится.

- Кобылье молоко не сворачивается, как коровье. В нем содержится белок альбумин, а в коровьем молоке белок казеин, - поясняет инженер по качеству Марина Жданова. - Поэтому у них такие разные свойства.

Говорят, что после выпаса кобылиц на летних альпийских лугах люди с тонким обонянием в парном молоке могут даже различить ароматы тех трав, на которых паслось стадо.

Центральное кафе поселка Зеленогорское называется "Лира" не в честь музыкального инструмента, а в память о кобылице-рекордсменке с таким именем, которая в 80-х годах прошлого века за сутки давала 18 литров молока. Это был непревзойденный рекорд, не побитый по сей день. Ведь обычно суточные надои одной кобылицы не превышают трех-четырех литров.

Животных в Зеленогорском доят исключительно ночью. Это не правило и не прихоть, просто в маленьком и тесном Крыму, где все земли распаеваны, поделены и кому-то принадлежат, лошадей проще выпасать днем, чтобы случайно не забрели в чужие угодья. Но специально для нас привычный режим кобылиц изменили, чтобы показать, как животных доят. Происходит это каждые два часа, потому что за один подход кобыла дает не более 0,5 литра молока. Если же животное чем-то напугано, испытало стресс, то и вовсе молока может не быть. На такой случай у фермеров есть особая хитрость.

- Кобыла так создана природой, что напоить молоком она может только своего жеребенка или сироту, - говорит руководитель агропредприятия Василий Любовецкий. - Как они чувствуют, что этот жеребенок сирота, одному богу известно. На такой случай, когда кобыла молоко вдруг не отдает, мы и держим в конюшне, где происходит дойка, пару жеребят-сироток.

"Белое вино" на шестые сутки

Сейчас в хозяйстве 123 маточных кобылиц. Из них доят только 39. Могли бы доить и больше, просто на этот специфический продукт спрос ограничен. Молока собирают ровно столько, сколько могут продать через собственную торговую сеть. Свежее суточное молоко отправляют в цех переработки. Цикл приготовления молодого кумыса длится 18 часов. Раиса Михайловна Кирова - кумысовед в третьем поколении. В ее трудовой книжке есть только одна запись - принята на работу в совхоз "Зеленогорский". Такая же запись была у ее мамы, поэтому о кумысе Раиса Кирова знает все.

- Вот в этих чанах кобылье молоко смешивают со специальными чистыми культурами - болгарской и ацидофильной палочкой, добавляют дрожжи, - рассказала специалист. - Потом на ночь кумыс отправляют в холодильник, где он настаивается.

После того как напиток набрал силу, начинается его короткий жизненный срок. В самом деле, кумыс - продукт уникальный, в нем одновременно происходит молочнокислое и спиртовое брожение. Последнее обеспечивает высокое содержание сахара в кобыльем молоке. Поэтому кумыс бывает молодой, средний и резкий. Целебные свойства он сохраняет первые пять суток. Потом спиртовое брожение побеждает молочное, и напиток становится уже слабоалкогольным. Если продолжить хранение, процент алкоголя становится еще выше и такой кумыс употребляют уже не для лечебных целей. В странах и регионах, где этот напиток является национальным, такой передержанный кумыс называют "белым вином", оборот в нем достигает 4,5 процентов.

Настоящие крымские мустанги

После распада СССР рухнула и вся сеть санаторного кумысолечения в Крыму. Производство кобыльего молока и кумыса сократилось в пять раз. Конеферме у подножия крымских гор надо было выживать любыми средствами. Приходилось даже выпускать так называемый стабилизированный кумыс крепостью 20 и 40 градусов. Одна киевская фирма экспортировала его в Словакию. Киевляне же разработали технологию выпаривания спирта в вакуумных установках. После этого он, якобы, приобретал первоначальные свойства.

Хозяйство в Зеленогорском стало многопрофильным, здесь выращивают коров и свиней, растят зерновые и эфироносы, обрабатывают больше 3 тысяч гектаров земли, но все это время у руководителя не было даже мысли отказаться от лошадей. Василий Любовецкий настолько влюблен в этих животных, что даже на телефоне в качестве рингтона у него установлено конское ржание.

А в 2014 году у крымских коневодов появилась надежда. Совершенно случайно куратором Белогорского района в этот трудный переходный год стала Башкирия. Узнав, что в Крыму есть такое уникальное хозяйство с башкирской породой лошадей, оттуда прислали в Зеленогорское пять чистокровных жеребцов. Сегодня поголовье "башкирцев" составляет 300 голов. За шесть месяцев, когда кобылы дают молоко, хозяйство производит 150 тонн кумыса и 350 тонн кумысных напитков, таких как айран.

В октябре сезон сбора молока заканчивается, и на всю зиму стадо лошадей в сопровождении четырех пастухов отправляется в горы на свободный выпас. Там животным полное раздолье. Говорят, что весной, когда дойных кобылиц возвращают в стойловое содержание, некоторые из них дичают настолько, что их приходится приручать заново. Настоящие крымские мустанги!

Справка "РГ"

Археологи установили, что первые свидетельства производства кумыса появились 5500 лет назад. Для приготовления этого напитка древние кочевники использовали кожаный мешок из шкуры лошади, козы, коровы или осла, сшитый мехом внутрь. Кобылье молоко заливали в мешок по самую завязку и плотно ее затягивали, чтобы не было доступа воздуха. Бактерия, дающая специфическое кумысное сбраживание, находится в луковицах волосяного покрова шкуры животного. Мешок постоянно встряхивали, чтобы напиток перемешивался. Сколько напитка отливали из такого сосуда, столько доливали свежим молоком. Таким образом процесс сбраживания происходил непрерывно. Если же оставить между жидкостью в мешке и его стенками воздушную пробку, то шерсть животного с внутренних стенок мешка может выпасть в напиток, что недопустимо.

Прямая речь

Вадим Волченко, министр курортов и туризма Крыма:

- Этой осенью мы планируем провести в Крыму масштабный гастрономический фестиваль. Он пройдет в те же даты, что и Ялтинский экономический форум, что, на наш взгляд, усилит его эффект. Туризм, отдых - это во многом эмоции. Одной из важных составляющих туризма является все, что связано с гастрономией. Мы занимаемся винным туризмом и винными дорогами, популяризируем молочную продукцию, мясные продукты, крымские фрукты. Все это замечательно работает в межсезонье и является мощным стимулом для приезда в Крым.