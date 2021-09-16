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16.09.2021 18:20
Рубрика: Общество

На Кубани установлен мировой рекорд по погружению в горную реку

Текст: Анна Юркова
Фото: Эрнст Антонов Фото: Эрнст Антонов
Фото: Эрнст Антонов

Кубанские аквалангисты установили новый мировой рекорд, погрузившись на дно горной реки Белой с двумя разнонаправленными течениями. Спортсмены опустились на глубину 15,3 метра в Хаджохской теснине - живописном ущелье и известном памятнике природы в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского отделения Русского географического общества.

Фото: Русское географическое общество
Кубанский дайвер установил мировой рекорд по высокогорному погружению

Дайверы признаются, что течение Белой в этом месте настолько стремительное и мощное, что порой тебя сбивает с ног при попытке просто зайти в воду. Поэтому даже при внешне спокойной поверхности погружение считается технически сложным. К тому же на глубине открывается сплошной лабиринт из извилистых скал, каменные колодцы, а в толще воды подхватывают непредсказуемые течения.

Члены РГО - Эрнст Антонов и Серафима Дьяконова из Новороссийска - за полчаса в условиях минимальной видимости прошли вдоль дна 150 метров, причем против течения, а также проникли в так называемые каменные карманы. Температура воды в момент погружения была ниже десяти градусов.

- Карманы тупиковые. И если ты залетаешь в него и поднимаешь муть, то ты можешь и не отыскать выход обратно, - поделился Эрнст Антонов.

Краснодарский аквалангист готовился к своему экстремальному рекорду несколько лет. Год назад ему удалось обследовать участок длиной около 80 метров в длину и опуститься на глубину 13,9 метра. А Серафима стала первой девушкой в России, совершившей подобное погружение. И это только первый шаг к изучению подводного мира Хаджохской теснины. Аквалангисты уверены, горная река хранит артефакты, которые помогут открыть новые страницы в истории народов Кавказа.

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