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16.09.2021 16:13
Рубрика: Общество

В Крыму на выборах откроют 245 пунктов вакцинации от гриппа и COVID-19

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

На территории Крыма во время выборов в Государственную думу РФ с 17 по 19 сентября будут работать 245 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Остапенко.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
В Крыму на выборах будут вакцинировать от COVID-19 и гриппа

- Для удобства крымчан организуем вакцинацию против коронавируса и гриппа, - пояснил министр. - Так, 145 избирательных участков расположены в наших медорганизациях, проводящих вакцинацию. Стационарные прививочные пункты этих поликлиник и амбулаторий будут работать все три дня. Кроме того, возле 100 крупных избирательных участков будут функционировать мобильные пункты на базе передвижных ФАПов, либо автомобилей СМП.

Для безопасной вакцинации возле избирательных участков медики гарантируют строгое соблюдение всех санитарных норм, а также хранение ампул вакцин в холодильниках. Избирателей, пожелавших привиться, осмотрят врачи. Они же заполнят все необходимые документы. С собой надо иметь как минимум паспорт и СНИЛС. Еще одно требование - медицинское: между прививками против гриппа и COVID-19 должен быть соблюден интервал в 30 дней.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 уже привиты в республике 496 758 человек, вторым - 460 516.

Информация о всех 245 пунктах вакцинации доступна на сайте Министерства здравоохранения Республики Крым.

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