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16.09.2021 17:17
Рубрика: Власть

В Крыму оценили призыв Европарламента к санкциям против наблюдателей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Призыв Европарламента вводить санкции в отношении граждан Евросоюза, участвующих в наблюдении за выборами в Крыму, являет собой циничное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Об этом в комментарии телеканалу "Россия 24" заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

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Председатель республиканского парламента назвал призыв европейских коллег беспрецедентным наглым вмешательством во внутренние дела России. При этом он удивился, что в Европарламенте заявили о якобы незаконности предстоящих выборов еще до их проведения.

- Нас постоянно в чем-то поучают, - возмутился спикер крымского парламента. - Для чего это нам нужно? Зачем нам нужно их выслушивать? Успех выборов уже предрешен.

Константинов выразил уверенность в том, что евродепутаты на самом деле понимают, что грядущее всероссийское голосование легитимно, а сама страна сейчас "едина как никогда". Последнее, по его мнению, их "бесит", поэтому они "заранее ищут виноватых".

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