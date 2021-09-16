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16.09.2021 20:46
Рубрика: Экономика

В российских городах появляются пешеходные переходы нового типа

Текст: Татьяна Павловская
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Сочинский таксист, представившись Олегом Соломоновичем, балагурил как истинный одессит. "Вам таки надо к "вафельке"? - переспросил он адрес.

- Да нет, - уточняю,- на перекресток улиц Горького и Московской.

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- А шо я говорил? К "вафельке", - улыбался он. - У нас в Сочи, смею сказать, это достопримечательность! Как раз на вашем таки перекрестке...

Что за "вафелька", гадала я всю дорогу. Оказалось - новая дорожная разметка. Выглядела она красиво. Но ее главное достоинство, как потом мне объяснили в администрации Сочи, в том, что она предупреждает водителей: стоять на пересечении улиц и мешать проезду других автомобилей запрещено.

Теперь автомобилисты заранее видят проблемный участок и оценивают свои риски. Сетка, нарисованная на дороге, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать на красный свет при образовании затора. Поэтому "вафельку" рисуют на особо загруженных пересечениях дорог.

Это первая подобная разметка в Сочи. Правда, к разочарованию моего таксиста, она скоро станет не единственная в городе. В ближайшее время такую же нанесут и на перекрестке улиц Горького и Роз.

Кубань вошла в пятерку лидеров среди регионов России по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Мы стремимся создать такую систему на трассах, чтобы даже в случае ДТП не было летальных исходов, - говорит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В других регионах страны тоже не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры. Так, в городе Невинномысске Ставропольского края внедрили необычный эксперимент повышения безопасности перекрестков в темное время суток.

На оживленных улицах установили 11 лежачих пешеходных светофоров. "Представляешь, хочу перейти улицу, - рассказывает мой коллега, - подхожу к зебре и слышу детский голос: "Дядя, у вас под ногами красный свет!"

Световая брусчатка, установленная перед "зеброй", повторяет сигнал светофора для пешехода. Яркие светодиодные полосы акцентируют внимание детей, пожилых и слабовидящих. Светящиеся сигналы хорошо видны в дождь, снег и туман.

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И на муниципальных дорогах Пермского края тоже появляются пешеходные переходы нового типа - светящиеся и интерактивные.

Они состоят из двух опор. На них крепятся светодиодные знаки и лампы, работающие от солнечных батарей. Днем устройства заряжаются, а по ночам освещают дорогу.

Пешеход нажимает кнопку на опоре, начинает мигать знак перехода, а в темноте еще и лампа. Водители издалека видят человека и снижают скорость. "В местах концентрации ДТП, - отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, - устанавливают комплексы фотовидеофиксации и оборудуют интерактивные пешеходные переходы". А в ходе ремонта дорог на них появляются разделительные полосы, устанавливают барьерное ограждение, светофоры и светосигнальные столбики.

Справка "РГ"

По данным ГИБДД, за семь месяцев 2021 года общее количество ДТП в стране сократилось на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для повышения безопасности дорожного движения в этом году подрядные организации планируют установить более 291 тысячи новых дорожных знаков, более 1,4 тысячи метров барьерного и 276 тысяч метров пешеходного ограждения, более 2,1 тысячи светофоров и свыше 1,3 тысячи метров стационарного освещения. На проезжую часть нанесут более 3,7 миллиона метров разметки, а вдоль дорог появится более 1,5 миллиона метров тротуаров.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Пермский край ЮФО Краснодарский край ПФО Пермский край СКФО Ставропольский край Национальные проекты 2019-2024

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