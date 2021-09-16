В Симферополе более 300 росгвардейцев получили ключи от квартир

В Симферополе прошла церемония вручения ключей от 324 квартир в трех новых девятиэтажных домах сотрудникам Росгвардии. Старт новоселью дали глава РК Сергей Аксенов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Три новых дома начали строить по заказу Росгвардии в ноябре 2018 года. В новых квартирах есть минимальный набор удобств - мебель, сантехника и кухонные плиты. Во дворе - детские и спортплощадки, а также зона отдыха.

- Досрочный ввод в эксплуатацию жилого комплекса в Симферополе - наглядный пример совместной конструктивной работы федеральных и региональных властей, - сказал главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ. - Интеграция Крыма в Российскую Федерацию сопровождается реализацией множества крупных инфраструктурных проектов, требующих надежной защиты. А обеспечить ее призваны войска Росгвардии. Социальные гарантии личному составу, включая жилищное обеспечение, - один из главных ведомственных приоритетов. Только в 2021 году бюджет войск на жилищное обеспечение увеличен более чем на 45 процентов.

Сегодняшнее новоселье росгвардейцев - не последнее: в нынешнем году начинается возведение военного городка в Керчи, а это еще три жилых дома по 108 квартир для семей военнослужащих, охраняющих Крымский мост и энергомост в Керченском проливе.

- Правительство Крыма окажет всестороннюю поддержку и содействие в подведении инфраструктуры, в решении всех необходимых задач, - заверил глава РК Сергей Аксенов.