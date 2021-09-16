Видео: В Сочи ливень подтопил часть улицы и разнес мусор

В четверг в Сочи оправдались прогнозы синоптиков: город накрыл мощный ливень.

- В Сочи 16 сентября прогнозируются дожди, - говорится в сообщении на сайте мэрии. - Днем дождь на территории курорта местами достигнет категории неблагоприятных погодных явлений.

Ливень, не прекращаясь, идет в Сочи с раннего утра. Больше всего досталось Хостинскому району. Так, в Сети появилась информация о подтоплении части улицы в микрорайоне Кудепста, где вода на дорогах стала пребывать и начала смывать мусор из переполненных контейнеров.

"У нас столкнулись две стихии - вода и море мусора", - пишут местные жители в соцсетях.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. При возникновении ЧП звонить по номерам "101" или "112".