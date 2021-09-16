В Таганроге открылся театральный фестиваль "На родине Чехова"

Таганрог превращается на пять дней в театральную столицу: открылся международный театральный фестиваль "На родине А.П. Чехова".

Фестиваль проходит именно в Таганроге - городе, который дал миру великого писателя, городе, о котором сам Чехов сказал: "В Таганроге любят и понимают театр". Фестиваль ведет свою историю с 1980 года, и за эти годы здесь представили свои работы множество коллективов. На этот раз на сцене чеховского театра выступают артисты из Новочеркасска, Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира.

Новочеркасский театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской, (учреждению через четыре года исполняется 200 лет), привез нашумевшую драму Леонида Зорина "Царская охота". Театральная компания "Движение" из Москвы покажет спектакль по мотивам произведений Бунина "Аллеи любви, или Последний пароход". Нижегородский театр "Комедiя" - историю любви и страсти в лирической комедии Алексея Толстого "Касатка". А Владимирский академический театр драмы, основанный 170 лет назад актером Иваном Лавровым, удивившимся, что в городе нет театра, - трагикомедию Антона Павловича "Скрипка Ротшильда". Классика, совершенно современная и заставляющая сопереживать зрителей всех поколений.

Открылся фестиваль полюбившимся зрителям спектаклем "Душечка", театральным сочинением по одному из самых известных рассказов А.П. Чехова в постановке режиссера из Москвы Татьяны Ворониной. Необычное решение: Душечку в разные периоды жизни играют три актрисы, передающие главное: кристально чистую душу и желание отдавать, а не брать.

Каждый раз фестиваль дает возможность регионам обмениваться опытом, изучать театральные постановки и тенденции, перенимать опыт и расширять границы. Фестиваль привлекает внимание зрителей к театру, развивает коммуникации и показывает современное состояние режиссерской мысли и возможности актерской игры. И всегда это праздник и для участников, и для зрителей.

"Театр - это не просто просмотр спектаклей, это - часть истории нашего города, это традиция и самая большая любовь наших зрителей", - сказала на открытии начальник управления культуры Таганрога Елена Шелухина. А сам фестиваль - не только смотр творческих достижений, но и школа того, как "взлететь" в медийном пространстве. Данной теме посвящен семинар "Театр в эпоху цифровых вызовов". Ведущая Марина Меркулова, главный редактор сетевого издания "Медиа-проект ARTИСТ", академик Международной академии телевидения и радио представит документальный фильм "По следам Вахтангова", приуроченный к 100-летию Вахтанговского театра.