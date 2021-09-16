За сутки в России подтверждено 19 594 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2479
- 2 Санкт-Петербург 1653
- 3 Московская область 768
- 4 Свердловская область 508
- 5 Воронежская область 481
- 6 Самарская область 477
- 7 Ростовская область 460
- 8 Пермский край 446
- 9 Нижегородская область 437
- 10 Иркутская область 373
- 11 Омская область 371
- 12 Челябинская область 365
- 13 Ставропольский край 357
- 14 Красноярский край 355
- 15 Волгоградская область 342
- 16 Оренбургская область 336
- 17 Республика Башкортостан 316
- 18 Хабаровский край 296
- 19 Ульяновская область 287
- 20 Архангельская область 259
- 21 Астраханская область 251
- 22 Саратовская область 251
- 23 Пензенская область 234
- 24 Алтайский край 234
- 25 Республика Крым 232
- 26 Удмуртская Республика 228
- 27 Краснодарский край 228
- 28 Вологодская область 225
- 29 Республика Коми 221
- 30 Тюменская область 221
- 31 Приморский край 218
- 32 Липецкая область 204
- 33 Тверская область 199
- 34 Калининградская область 196
- 35 Ярославская область 193
- 36 Ленинградская область 190
- 37 Курская область 175
- 38 Республика Саха (Якутия) 174
- 39 Новосибирская область 169
- 40 Кемеровская область 167
- 41 Владимирская область 166
- 42 Забайкальский край 165
- 43 Белгородская область 158
- 44 Республика Карелия 153
- 45 Брянская область 150
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 145
- 47 Смоленская область 144
- 48 Мурманская область 140
- 49 Новгородская область 126
- 50 Республика Дагестан 121
- 51 Амурская область 116
- 52 Курганская область 116
- 53 Ивановская область 116
- 54 Кировская область 116
- 55 Республика Хакасия 110
- 56 Тульская область 105
- 57 Калужская область 101
- 58 Рязанская область 99
- 59 Псковская область 97
- 60 Тамбовская область 95
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 92
- 62 Томская область 89
- 63 Орловская область 87
- 64 Костромская область 82
- 65 Республика Калмыкия 80
- 66 Сахалинская область 78
- 67 Республика Чувашия 76
- 68 Республика Бурятия 75
- 69 Севастополь 74
- 70 Республика Мордовия 69
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 68
- 73 Республика Тыва 61
- 74 Республика Ингушетия 61
- 75 Чеченская Республика 60
- 76 Республика Марий Эл 56
- 77 Республика Адыгея 51
- 78 Республика Татарстан 51
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 44
- 80 Камчатский край 43
- 81 Еврейская автономная область 34
- 82 Республика Алтай 30
- 83 Магаданская область 25
- 84 Чукотский автономный округ 14
- 85 Ненецкий автономный округ 11
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 214 520 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Бурятия 0,13%
- 2. Республика Алтай 0,14%
- 3. Москва 0,16%
За последние сутки подтверждено 794 смертей
- Москва 45
- Санкт-Петербург 39
- Свердловская область 36
- Краснодарский край 33
- Ростовская область 28
- Нижегородская область 27
- Пермский край 26
- Воронежская область 24
- Алтайский край 24
- Ставропольский край 21
- Самарская область 21
- Челябинская область 21
- Красноярский край 21
- Саратовская область 20
- Пензенская область 17
- Тюменская область 17
- Волгоградская область 16
- Республика Башкортостан 15
- Иркутская область 15
- Республика Крым 14
- Владимирская область 13
- Новосибирская область 13
- Ульяновская область 12
- Брянская область 11
- Московская область 11
- Тульская область 11
- Республика Чувашия 11
- Оренбургская область 11
- Омская область 11
- Удмуртская Республика 10
- Республика Хакасия 9
- Мурманская область 8
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Республика Марий Эл 8
- Белгородская область 7
- Курская область 7
- Липецкая область 7
- Смоленская область 7
- Ярославская область 7
- Республика Коми 7
- Астраханская область 7
- Рязанская область 6
- Тверская область 6
- Вологодская область 6
- Севастополь 6
- Курганская область 6
- Ивановская область 5
- Калужская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Орловская область 4
- Тамбовская область 4
- Республика Карелия 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Кемеровская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Республика Адыгея 3
- Республика Татарстан 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Хабаровский край 3
- Сахалинская область 3
- Еврейская автономная область 3
- Костромская область 2
- Архангельская область 2
- Псковская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Камчатский край 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Ленинградская область 1
- Новгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Тыва 1
За весь период по России умерло 195 835 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 326 человек
- Москва 1469
- Санкт-Петербург 1017
- Московская область 829
- Республика Коми 596
- Иркутская область 570
- Свердловская область 483
- Пермский край 475
- Ростовская область 382
- Нижегородская область 369
- Красноярский край 359
- Алтайский край 351
- Архангельская область 341
- Волгоградская область 338
- Оренбургская область 335
- Воронежская область 317
- Хабаровский край 314
- Республика Башкортостан 307
- Самарская область 293
- Республика Крым 280
- Омская область 279
- Челябинская область 274
- Липецкая область 256
- Астраханская область 243
- Пензенская область 243
- Приморский край 240
- Владимирская область 218
- Белгородская область 215
- Вологодская область 212
- Курганская область 204
- Тюменская область 201
- Ставропольский край 198
- Ульяновская область 196
- Ярославская область 191
- Ханты-Мансийский автономный округ 184
- Кемеровская область 171
- Забайкальский край 170
- Республика Дагестан 166
- Калининградская область 164
- Курская область 163
- Республика Карелия 158
- Брянская область 157
- Краснодарский край 156
- Смоленская область 139
- Удмуртская Республика 136
- Калужская область 128
- Ивановская область 126
- Костромская область 121
- Кировская область 120
- Республика Калмыкия 113
- Новосибирская область 113
- Саратовская область 111
- Новгородская область 108
- Севастополь 102
- Тульская область 101
- Ямало-Ненецкий автономный округ 101
- Псковская область 99
- Тамбовская область 96
- Республика Тыва 96
- Ленинградская область 95
- Еврейская автономная область 94
- Орловская область 93
- Республика Хакасия 91
- Амурская область 89
- Республика Северная Осетия - Алания 81
- Республика Марий Эл 79
- Сахалинская область 79
- Кабардино-Балкарская Республика 76
- Томская область 62
- Республика Чувашия 61
- Чеченская Республика 59
- Республика Алтай 58
- Мурманская область 55
- Республика Мордовия 54
- Республика Ингушетия 49
- Республика Адыгея 48
- Карачаево-Черкесская Республика 41
- Тверская область 32
- Магаданская область 30
- Республика Татарстан 28
- Республика Бурятия 19
- Камчатский край 19
- Рязанская область 13
- Ненецкий автономный округ 12
- Чукотский автономный округ 12
- Республика Саха (Якутия) 3
За весь период выписано по выздоровлению по России - 6 452 398.