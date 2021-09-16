За сутки в России подтверждено 19 594 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2479

2 Санкт-Петербург 1653

3 Московская область 768

4 Свердловская область 508

5 Воронежская область 481

6 Самарская область 477

7 Ростовская область 460

8 Пермский край 446

9 Нижегородская область 437

10 Иркутская область 373

11 Омская область 371

12 Челябинская область 365

13 Ставропольский край 357

14 Красноярский край 355

15 Волгоградская область 342

16 Оренбургская область 336

17 Республика Башкортостан 316

18 Хабаровский край 296

19 Ульяновская область 287

20 Архангельская область 259

21 Астраханская область 251

22 Саратовская область 251

23 Пензенская область 234

24 Алтайский край 234

25 Республика Крым 232

26 Удмуртская Республика 228

27 Краснодарский край 228

28 Вологодская область 225

29 Республика Коми 221

30 Тюменская область 221

31 Приморский край 218

32 Липецкая область 204

33 Тверская область 199

34 Калининградская область 196

35 Ярославская область 193

36 Ленинградская область 190

37 Курская область 175

38 Республика Саха (Якутия) 174

39 Новосибирская область 169

40 Кемеровская область 167

41 Владимирская область 166

42 Забайкальский край 165

43 Белгородская область 158

44 Республика Карелия 153

45 Брянская область 150

46 Ханты-Мансийский автономный округ 145

47 Смоленская область 144

48 Мурманская область 140

49 Новгородская область 126

50 Республика Дагестан 121

51 Амурская область 116

52 Курганская область 116

53 Ивановская область 116

54 Кировская область 116

55 Республика Хакасия 110

56 Тульская область 105

57 Калужская область 101

58 Рязанская область 99

59 Псковская область 97

60 Тамбовская область 95

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 92

62 Томская область 89

63 Орловская область 87

64 Костромская область 82

65 Республика Калмыкия 80

66 Сахалинская область 78

67 Республика Чувашия 76

68 Республика Бурятия 75

69 Севастополь 74

70 Республика Мордовия 69

71 Республика Северная Осетия-Алания 68

72 Кабардино-Балкарская Республика 68

73 Республика Тыва 61

74 Республика Ингушетия 61

75 Чеченская Республика 60

76 Республика Марий Эл 56

77 Республика Адыгея 51

78 Республика Татарстан 51

79 Карачаево-Черкесская Республика 44

80 Камчатский край 43

81 Еврейская автономная область 34

82 Республика Алтай 30

83 Магаданская область 25

84 Чукотский автономный округ 14

85 Ненецкий автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 214 520 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Бурятия 0,13%

2. Республика Алтай 0,14%

3. Москва 0,16% За последние сутки подтверждено 794 смертей Москва 45 Санкт-Петербург 39 Свердловская область 36 Краснодарский край 33 Ростовская область 28 Нижегородская область 27 Пермский край 26 Воронежская область 24 Алтайский край 24 Ставропольский край 21 Самарская область 21 Челябинская область 21 Красноярский край 21 Саратовская область 20 Пензенская область 17 Тюменская область 17 Волгоградская область 16 Республика Башкортостан 15 Иркутская область 15 Республика Крым 14 Владимирская область 13 Новосибирская область 13 Ульяновская область 12 Брянская область 11 Московская область 11 Тульская область 11 Республика Чувашия 11 Оренбургская область 11 Омская область 11 Удмуртская Республика 10 Республика Хакасия 9 Мурманская область 8 Республика Северная Осетия - Алания 8 Республика Марий Эл 8 Белгородская область 7 Курская область 7 Липецкая область 7 Смоленская область 7 Ярославская область 7 Республика Коми 7 Астраханская область 7 Рязанская область 6 Тверская область 6 Вологодская область 6 Севастополь 6 Курганская область 6 Ивановская область 5 Калужская область 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Орловская область 4 Тамбовская область 4 Республика Карелия 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Кемеровская область 4 Республика Саха (Якутия) 4 Республика Адыгея 3 Республика Татарстан 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Хабаровский край 3 Сахалинская область 3 Еврейская автономная область 3 Костромская область 2 Архангельская область 2 Псковская область 2 Республика Ингушетия 2 Республика Мордовия 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Бурятия 2 Забайкальский край 2 Камчатский край 2 Приморский край 2 Амурская область 2 Ненецкий автономный округ 1 Ленинградская область 1 Новгородская область 1 Республика Калмыкия 1 Республика Дагестан 1 Чеченская Республика 1 Республика Тыва 1 За весь период по России умерло 195 835 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 326 человек Москва 1469 Санкт-Петербург 1017 Московская область 829 Республика Коми 596 Иркутская область 570 Свердловская область 483 Пермский край 475 Ростовская область 382 Нижегородская область 369 Красноярский край 359 Алтайский край 351 Архангельская область 341 Волгоградская область 338 Оренбургская область 335 Воронежская область 317 Хабаровский край 314 Республика Башкортостан 307 Самарская область 293 Республика Крым 280 Омская область 279 Челябинская область 274 Липецкая область 256 Астраханская область 243 Пензенская область 243 Приморский край 240 Владимирская область 218 Белгородская область 215 Вологодская область 212 Курганская область 204 Тюменская область 201 Ставропольский край 198 Ульяновская область 196 Ярославская область 191 Ханты-Мансийский автономный округ 184 Кемеровская область 171 Забайкальский край 170 Республика Дагестан 166 Калининградская область 164 Курская область 163 Республика Карелия 158 Брянская область 157 Краснодарский край 156 Смоленская область 139 Удмуртская Республика 136 Калужская область 128 Ивановская область 126 Костромская область 121 Кировская область 120 Республика Калмыкия 113 Новосибирская область 113 Саратовская область 111 Новгородская область 108 Севастополь 102 Тульская область 101 Ямало-Ненецкий автономный округ 101 Псковская область 99 Тамбовская область 96 Республика Тыва 96 Ленинградская область 95 Еврейская автономная область 94 Орловская область 93 Республика Хакасия 91 Амурская область 89 Республика Северная Осетия - Алания 81 Республика Марий Эл 79 Сахалинская область 79 Кабардино-Балкарская Республика 76 Томская область 62 Республика Чувашия 61 Чеченская Республика 59 Республика Алтай 58 Мурманская область 55 Республика Мордовия 54 Республика Ингушетия 49 Республика Адыгея 48 Карачаево-Черкесская Республика 41 Тверская область 32 Магаданская область 30 Республика Татарстан 28 Республика Бурятия 19 Камчатский край 19 Рязанская область 13 Ненецкий автономный округ 12 Чукотский автономный округ 12 Республика Саха (Якутия) 3 За весь период выписано по выздоровлению по России - 6 452 398.