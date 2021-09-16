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16.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 594 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 19 594 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2479
  • 2 Санкт-Петербург 1653
  • 3 Московская область 768
  • 4 Свердловская область 508
  • 5 Воронежская область 481
  • 6 Самарская область 477
  • 7 Ростовская область 460
  • 8 Пермский край 446
  • 9 Нижегородская область 437
  • 10 Иркутская область 373
  • 11 Омская область 371
  • 12 Челябинская область 365
  • 13 Ставропольский край 357
  • 14 Красноярский край 355
  • 15 Волгоградская область 342
  • 16 Оренбургская область 336
  • 17 Республика Башкортостан 316
  • 18 Хабаровский край 296
  • 19 Ульяновская область 287
  • 20 Архангельская область 259
  • 21 Астраханская область 251
  • 22 Саратовская область 251
  • 23 Пензенская область 234
  • 24 Алтайский край 234
  • 25 Республика Крым 232
  • 26 Удмуртская Республика 228
  • 27 Краснодарский край 228
  • 28 Вологодская область 225
  • 29 Республика Коми 221
  • 30 Тюменская область 221
  • 31 Приморский край 218
  • 32 Липецкая область 204
  • 33 Тверская область 199
  • 34 Калининградская область 196
  • 35 Ярославская область 193
  • 36 Ленинградская область 190
  • 37 Курская область 175
  • 38 Республика Саха (Якутия) 174
  • 39 Новосибирская область 169
  • 40 Кемеровская область 167
  • 41 Владимирская область 166
  • 42 Забайкальский край 165
  • 43 Белгородская область 158
  • 44 Республика Карелия 153
  • 45 Брянская область 150
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 145
  • 47 Смоленская область 144
  • 48 Мурманская область 140
  • 49 Новгородская область 126
  • 50 Республика Дагестан 121
  • 51 Амурская область 116
  • 52 Курганская область 116
  • 53 Ивановская область 116
  • 54 Кировская область 116
  • 55 Республика Хакасия 110
  • 56 Тульская область 105
  • 57 Калужская область 101
  • 58 Рязанская область 99
  • 59 Псковская область 97
  • 60 Тамбовская область 95
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 92
  • 62 Томская область 89
  • 63 Орловская область 87
  • 64 Костромская область 82
  • 65 Республика Калмыкия 80
  • 66 Сахалинская область 78
  • 67 Республика Чувашия 76
  • 68 Республика Бурятия 75
  • 69 Севастополь 74
  • 70 Республика Мордовия 69
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 68
  • 73 Республика Тыва 61
  • 74 Республика Ингушетия 61
  • 75 Чеченская Республика 60
  • 76 Республика Марий Эл 56
  • 77 Республика Адыгея 51
  • 78 Республика Татарстан 51
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 44
  • 80 Камчатский край 43
  • 81 Еврейская автономная область 34
  • 82 Республика Алтай 30
  • 83 Магаданская область 25
  • 84 Чукотский автономный округ 14
  • 85 Ненецкий автономный округ 11

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 214 520 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Бурятия 0,13%
  • 2. Республика Алтай 0,14%
  • 3. Москва 0,16%
За последние сутки подтверждено 794 смертей
  1. Москва 45
  2. Санкт-Петербург 39
  3. Свердловская область 36
  4. Краснодарский край 33
  5. Ростовская область 28
  6. Нижегородская область 27
  7. Пермский край 26
  8. Воронежская область 24
  9. Алтайский край 24
  10. Ставропольский край 21
  11. Самарская область 21
  12. Челябинская область 21
  13. Красноярский край 21
  14. Саратовская область 20
  15. Пензенская область 17
  16. Тюменская область 17
  17. Волгоградская область 16
  18. Республика Башкортостан 15
  19. Иркутская область 15
  20. Республика Крым 14
  21. Владимирская область 13
  22. Новосибирская область 13
  23. Ульяновская область 12
  24. Брянская область 11
  25. Московская область 11
  26. Тульская область 11
  27. Республика Чувашия 11
  28. Оренбургская область 11
  29. Омская область 11
  30. Удмуртская Республика 10
  31. Республика Хакасия 9
  32. Мурманская область 8
  33. Республика Северная Осетия - Алания 8
  34. Республика Марий Эл 8
  35. Белгородская область 7
  36. Курская область 7
  37. Липецкая область 7
  38. Смоленская область 7
  39. Ярославская область 7
  40. Республика Коми 7
  41. Астраханская область 7
  42. Рязанская область 6
  43. Тверская область 6
  44. Вологодская область 6
  45. Севастополь 6
  46. Курганская область 6
  47. Ивановская область 5
  48. Калужская область 5
  49. Карачаево-Черкесская Республика 5
  50. Орловская область 4
  51. Тамбовская область 4
  52. Республика Карелия 4
  53. Кабардино-Балкарская Республика 4
  54. Кемеровская область 4
  55. Республика Саха (Якутия) 4
  56. Республика Адыгея 3
  57. Республика Татарстан 3
  58. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  59. Хабаровский край 3
  60. Сахалинская область 3
  61. Еврейская автономная область 3
  62. Костромская область 2
  63. Архангельская область 2
  64. Псковская область 2
  65. Республика Ингушетия 2
  66. Республика Мордовия 2
  67. Кировская область 2
  68. Республика Алтай 2
  69. Республика Бурятия 2
  70. Забайкальский край 2
  71. Камчатский край 2
  72. Приморский край 2
  73. Амурская область 2
  74. Ненецкий автономный округ 1
  75. Ленинградская область 1
  76. Новгородская область 1
  77. Республика Калмыкия 1
  78. Республика Дагестан 1
  79. Чеченская Республика 1
  80. Республика Тыва 1

За весь период по России умерло 195 835 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 326 человек
  1. Москва 1469
  2. Санкт-Петербург 1017
  3. Московская область 829
  4. Республика Коми 596
  5. Иркутская область 570
  6. Свердловская область 483
  7. Пермский край 475
  8. Ростовская область 382
  9. Нижегородская область 369
  10. Красноярский край 359
  11. Алтайский край 351
  12. Архангельская область 341
  13. Волгоградская область 338
  14. Оренбургская область 335
  15. Воронежская область 317
  16. Хабаровский край 314
  17. Республика Башкортостан 307
  18. Самарская область 293
  19. Республика Крым 280
  20. Омская область 279
  21. Челябинская область 274
  22. Липецкая область 256
  23. Астраханская область 243
  24. Пензенская область 243
  25. Приморский край 240
  26. Владимирская область 218
  27. Белгородская область 215
  28. Вологодская область 212
  29. Курганская область 204
  30. Тюменская область 201
  31. Ставропольский край 198
  32. Ульяновская область 196
  33. Ярославская область 191
  34. Ханты-Мансийский автономный округ 184
  35. Кемеровская область 171
  36. Забайкальский край 170
  37. Республика Дагестан 166
  38. Калининградская область 164
  39. Курская область 163
  40. Республика Карелия 158
  41. Брянская область 157
  42. Краснодарский край 156
  43. Смоленская область 139
  44. Удмуртская Республика 136
  45. Калужская область 128
  46. Ивановская область 126
  47. Костромская область 121
  48. Кировская область 120
  49. Республика Калмыкия 113
  50. Новосибирская область 113
  51. Саратовская область 111
  52. Новгородская область 108
  53. Севастополь 102
  54. Тульская область 101
  55. Ямало-Ненецкий автономный округ 101
  56. Псковская область 99
  57. Тамбовская область 96
  58. Республика Тыва 96
  59. Ленинградская область 95
  60. Еврейская автономная область 94
  61. Орловская область 93
  62. Республика Хакасия 91
  63. Амурская область 89
  64. Республика Северная Осетия - Алания 81
  65. Республика Марий Эл 79
  66. Сахалинская область 79
  67. Кабардино-Балкарская Республика 76
  68. Томская область 62
  69. Республика Чувашия 61
  70. Чеченская Республика 59
  71. Республика Алтай 58
  72. Мурманская область 55
  73. Республика Мордовия 54
  74. Республика Ингушетия 49
  75. Республика Адыгея 48
  76. Карачаево-Черкесская Республика 41
  77. Тверская область 32
  78. Магаданская область 30
  79. Республика Татарстан 28
  80. Республика Бурятия 19
  81. Камчатский край 19
  82. Рязанская область 13
  83. Ненецкий автономный округ 12
  84. Чукотский автономный округ 12
  85. Республика Саха (Якутия) 3

За весь период выписано по выздоровлению по России - 6 452 398.

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