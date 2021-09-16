Более 40 отдаленных сел посетит югорская плавучая поликлиника

В Югре врачи к больным не только приходят и приезжают, но и приплывают. Более 40 отдаленных сел, до которых можно добраться только по воде, посетит за нынешнюю навигацию югорская плавучая поликлиника "Николай Пирогов".

На теплоходе "Николай Пирогов" базируется плавучая поликлиника. С 1993 года врачи помогают жителям в самых глухих уголках Югры. Фото: Департамент общественных и внешних связей правительства ХМАО-Югры

В бригаде - гинеколог, невролог, стоматолог, хирург, офтальмолог, рентгенолог. Всего 10 врачей и 14 медсестер. Они плавают по Оби, Иртышу и их притокам. Завершат работу врачи в конце октября. На борту корабля - 19 кабинетов, аппараты лучевой диагностики, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты. Как говорят сами врачи, не каждое стационарное медицинское учреждение может похвастаться таким оснащением.

Специалистам предстоит принять почти 14 тысяч югорчан, живущих в далеких селах и в национальных стойбищах ханты и манси. Возможности плавучей клиники позволяют и роды принять, и даже провести несложную поверхностную операцию. К неходячим пациентам, которые не могут добраться до места, где пришвартовался теплоход, врачи приходят на дом. Все услуги оказываются бесплатно.

Многие люди ждут прибытия "Николая Пирогова" еще с зимы, заранее интересуются расписанием, записываются на прием. В каждом населенном пункте плавучая поликлиника находится от одного до шести дней, в зависимости от потребностей жителей. Работа бригады врачей выстраивается по всем законам речного флота. Здесь все строго по расписанию: и подъем, и завтрак с обедом и ужином. Готовят для медиков два кока. Команда, обслуживающая судно, состоит из 12 человек. Капитан, матросы и медики давно сдружились. Многие вместе уже не одну навигацию. В воскресенье - единственный выходной, команда собирается вместе. Смотрят фильмы, играют в шахматы, купаются в реке. Перед тем как отправиться в путь, все прошли обязательную вакцинацию.

Это единственная плавучая поликлиника на реке, рассказал главный врач окружного "Центра профессиональной патологии Николай Ташланов. Специализированный теплоход "Николай Пирогов", на котором базируется плавучая поликлиника, был cпущен на воду в 1993 году. А в навигацию следующего года плавучая поликлиника выйдет в рейс уже на судне нового поколения на подводных крыльях "Метеор 120Р". Недавно побывавший в Югре главврач Коммунарки Денис Проценко назвал работу плавучей поликлиники уникальным опытом, который надо тиражировать и в других речных регионах страны.

Доступность медицинской помощи - один из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря ему у медиков появляется новый транспорт, современное оборудование, строятся новые поликлиники и амбулатории.