Фото: Как устроен центр помощи бездомным животным в Сургуте

На фоне общественных обсуждений по поводу наказания за жестокое обращение с животными, за безответственное отношение к ним совершенно фантастической видится история югорских волонтеров. Почти десять лет они без устали ищут, лечат, стерилизуют, чипируют и обязательно пристраивают собак и кошек, которых когда-то предал человек.

…На улице сидел французский бульдог. Старый и слепой. Нет сомнения, что он жил в семье. Потом, видимо, надоел - лечить, сопровождать, тут на себя-то времени нет. Пошел вон. Поздний звонок: посмотрите еще одну собаку - странная она какая-то, будто дезориентирована. Так и есть. Повреждение глаз. Механическое. Гадать не надо - сделали специально. Оба пса могли бы давно пропасть, как тысячи других по миру, но, раз мы пишем, их дальнейшая судьба известна. Бедолаг спасли волонтеры общественного движения "Дай лапу" в Сургуте и пристроили через свой центр помощи бездомным животным "Переправа" в Ростов-на-Дону к сердобольной тетушке.

Проекты - детище Александры и Рамиля Нуриевых, а также сотен югорских добровольцев, которым не все равно, как себя чувствуют, что едят и пьют, в тепле ли спят уличные хвостики и четвероногие с домашним прошлым.

Через год движению будет 10 лет - оно не самое солидное по возрасту на благотворительной карте страны. Но, хочу сказать, такое мощное, с дисциплиной и порядком, с уставом и правилами, что даст фору многим другим - хоть долгожителям, хоть новичкам. Видимо, это не просто увлечение, обещающее плюсики в карму. Общаясь с основателями, понимаешь, что это в какой-то степени смысл бытия.

Если движению будет десять, то "Переправе" скоро два года, хотя возводить ее начали еще в 2017-м, и не без приключений.

- Получить площадку под вольеры для собак пытались долго. В итоге нам дали в аренду на 10 лет муниципальный участок со свалкой и болотом. Естественно, привезти сюда людей и животных мы не могли, - рассказывает председатель регионального общественного движения "Дай лапу" Александра Нуриева.

Ее помощница, волонтер Елена Панькова, вспоминает, как добровольцы сами делали полутораметровую отсыпку, увязая ногами в грязи, и ставили ограждение. Сейчас на месте погрома - приятная для глаз картина: в едином стиле собачьи вольеры - их уже 80, на всех есть QR-код с историей животного - дрессировочная площадка, газон, тропинки, скамейки, малые архитектурные формы.

До конца года завершат наружные работы на будущем доме для волонтеров, чуть погодя доделают внутренний ремонт. Скорость напрямую зависит от финансовых поступлений, ведь "Переправа" жива исключительно спонсорским вниманием, результатами грантовых конкурсов и инициативного бюджетирования. Одни везут асфальтовую крошку, другие разбрасывают торф, третьи помогают записывать и распространять социальные ролики… Зарплату никто не получает. Добровольчество же.

- Мечтаем сделать центр местом притяжения сургутян (почти каждые выходные гулять с 68 собаками приезжает 100 горожан; очевидно, что кое-кто гуляет не по разу - прим. автора), - делится сокровенным Александра. - В этом поможет дом для комфортного размещения волонтеров и гостей. На первом этаже будет гостиная, на втором - котокафе. Через такую форму, кстати, можно пристроить еще больше животных. А мы же "Переправа", мы же переправляем бездомных в добрые руки.

Но самое, пожалуй, удивительное - инициатива канистерапии, то есть реабилитации особых деток с помощью обученных собак. Известно, что аутисты на контакт с чужими практически не идут, но через питомцев протянуть ниточку до педагога будет вполне реально. То же самое с детишками с поражением опорно-двигательной системы: когда они видят животное, будто забывают про мышечные спазмы. Ребятам с задержкой речевого развития куда проще читать книжки бобикам и васькам, нежели взрослым. Те не примутся вздыхать и раздражаться, если ребенок допустит ошибку или затянет паузу. Им так-то все равно - лишь бы гладили.

Несколько волонтеров движения "Дай лапу" познали премудрости терапии, отточили мастерство в местном клубе "Добрый волшебник" и готовы врачевать.

- Мы еще не открыли дом, а заявки уже поступают. Желающих будет много. Чтобы наши Чак и Оскар не уставали, придется обучить их соседей по вольерам, - докладывает Панькова.

И вряд ли мохнатым идея стать доктором не понравится: когда-то спасенные, вылеченные, откормленные, они готовы доверять, служить, прощать.

Кстати

Благодаря общественному движению "Дай лапу" за девять лет дом нашли более 3,5 тысяч животных. Так или иначе, в добрых делах поучаствовали более 12 тысяч горожан. Видео-уроки волонтеров об ответственном отношении к братьям меньшим посмотрели 32 тысячи школьников. Добровольцы настояли на том, чтобы всех животных в Сургуте регистрировали не посредством записи в журнале, а через чипирование.