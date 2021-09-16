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16.09.2021 06:46

Хотят ли уральские водители покупать электромобили

Что мешает развитию электрического транспорта в России?
Текст: Ольга Медведева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 212(8563)
В России принята концепция развития электротранспорта. Это первый документ в стране, который определяет стратегию в этой сфере. Предполагается, что к 2024 году у нас будет не менее 25 тысяч электромобилей и электробусов, к этому же сроку должны быть запущены в эксплуатацию 9400 зарядных станций. На втором этапе, к 2030 году, электрическими должны стать не менее десяти процентов транспортных средств в России, а количество зарядных станций - вырасти до 72 тысяч.

Во всем мире интерес к электротранспорту связывают с экологической повесткой. В конце 2020 года по дорогам мира ездило более 10 миллионов электромобилей. Лидируют Китай, страны Евросоюза и США. В Европе самым большим количеством электрокаров - более 700 тысяч - может похвастать ФРГ.

Фото: Алексей Юхтанов/ РГ
В России вырос интерес к электромобилям

Тем временем в России цифры значительно скромнее: в 2020-м было зарегистрировано около 11 тысяч электромобилей, причем более 60 процентов из них - на Дальнем Востоке: в основном это подержанные "праворукие" машины из Японии. Такие данные приводит руководитель практики "Транспорт и логистика" Strategy Partners Елена Крившич.

Правительство России намерено поддержать производство электротранспорта, простимулировать спрос и развитие инфраструктуры. Для этого предусмотрены субсидии для производителей электромобилей и батарей. Автолюбителям власти тоже готовы предложить кое-какие "пряники", скажем, льготные кредиты и лизинг, рассматривается и возможность свободного проезда по платным трассам. И все же, по мнению экспертов, для более быстрого развития электрического автотранспорта в нашей стране этих мер может быть недостаточно. Например, CEO системы онлайн-покупки автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин считает, что необходимо отменить транспортный налог на электрокары во всех субъектах РФ: нелогично брать его с машин, не загрязняющих окружающую среду.

- Доступная цена - это базис для развития электротранспорта. Предложенные правительством меры интересны, но только при сформированном спросе, которого пока нет, - убежден Сергей Власов, эксперт маркетплейса "Банкавто". - Стоимость электрокаров необходимо сравнять с ценами на машины с двигателем внутреннего сгорания, тогда у потенциальных покупателей будет мотивация их приобретать.

По его мнению, стоит продлить нулевую ввозную пошлину на электрокары и повысить привлекательность их производства и использования внутри страны.

Фото: Виталий Архиреев
Электромобили будут оплачивать каждый километр пути

Руководитель проектов Группы компаний SRG Александр Багрецов считает ключевым поиск новых технологических решений, позволяющих увеличить емкость и снизить стоимость батарей. Пока "потолок" по емкости и скорости зарядки недостаточно высок. Лучший показатель в Европе - 500 километров пробега "с полным баком". Это серьезное ограничение, учитывая, что зарядные станции в РФ - редкость, а расстояния не европейские.

Дмитрий Матвеев, гендиректор компании "Мой Автопрокат", предлагает властям действовать на опережение и задуматься о строительстве зарядных станций не только в городах, но и на ключевых магистралях. Кстати, этому, как оказалось, мешает не только низкий спрос, но и отсутствие нормативной базы.

- В России нельзя просто взять и начать продавать электроэнергию - нужно получить лицензию, что очень сложно, - поясняет Михаил Колесников, основатель "Benza-Пензаспецавтомаш". - Сейчас зарядные станции можно устанавливать только для собственного использования. Если вы сделаете это, например, в ТСЖ, там смогут заправляться только члены товарищества. Свободная продажа электричества невозможна, поэтому коммерческая заправка электротранспорта не урегулирована. Не решено также много вопросов по местам установки зарядных станций - скажем, в подземных паркингах она запрещена.

Что касается потенциальных потребителей, то, судя по опросу drom.ru, их останавливает главным образом цена и узкий модельный ряд. Именно по этим причинам откладывают покупку электромобиля 35 процентов автолюбителей Свердловской области. Еще 22 процента сетуют на отсутствие зарядных станций. Низкий запас хода вызывает опасения лишь у одного процента респондентов, тогда как восемь процентов не видят никаких проблем и планируют приобрести "зеленую" машину уже в ближайшем будущем.

Прямая речь

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

- Рассчитываем, что реализация заложенных в концепцию идей и решений позволит сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции и создать около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке - от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге.

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