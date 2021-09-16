Как увеличить число экспортеров в Челябинской области

В январе-июне экспорт Челябинской области превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 68,8 процента, составив почти 3,3 миллиарда долларов. Однако, как полагают эксперты, с учетом компетенций местных предприятий планка могла быть и выше. На Южном Урале более 140 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из которых лишь около 2000 экспортеров, то есть в эту деятельность вовлечено примерно 1,4 процента бизнеса.

Чтобы увеличить этот показатель, на экспортном совете региона было решено донести до заинтересованных сторон информацию обо всех возможностях выхода на зарубежные рынки. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" внедряется региональный экспортный стандарт и, по словам замминистра экономического развития области Дмитрия Глухарева, запущено восемь инструментов помощи экспортерам из 15. Заработал, в частности, Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), предоставляющий услуги по продвижению продукции.

Центр провел конкурсный отбор, по итогам которого 65 компаниям обещана помощь с участием в международных отраслевых выставках. Он же организовал региональные этапы конкурса "Экспортер года", круглый стол "Экспорт в условиях пандемии", бизнес-миссию в Казахстан. До конца года география будет расширена - коммерсанты Южного Урала смогут побывать в Беларуси, Таджикистане, Турции, ОАЭ, состоится бизнес-миссия в режиме онлайн в Индию и Пакистан. Ряд фирм ожидает программа экспортной акселерации, а три десятка структур - помощь в выходе на международные электронные площадки.

Сегодня ЦПЭ подставляет плечо в основном малым и средним предприятиям, но намерен повернуться в сторону большого капитала, у которого заведомо мощнее экспортный потенциал. С 2022 года, отмечает директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко, стартует пилотный проект, в рамках которого крупному бизнесу будет оказываться помощь с сертификацией продукции, патентованием, участием в выставках.

Важным звеном представляется и формирование системы подготовки кадров для внешнеэкономической деятельности. Так, на базе южноуральских вузов в октябре стартует обучающая программа для студентов, предусматривающая стажировки и практику на ведущих предприятиях-экспортерах, а 30 выпускников получат шанс на трудоустройство. Этот проект оценил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, отметив, что опыт может тиражироваться в других субъектах.

Между тем деловые объединения Южного Урала готовы предпринять следующий шаг, создав клуб экспортеров для популяризации успешной внешнеэкономической деятельности, увеличивая тем самым количество компаний, поставляющих товары зарубежным потребителям.