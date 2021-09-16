На Урале спрос на специалистов по ремонту намного превысил предложение

Строители и отделочники активно наверстывают упущенное в пандемию. Сегодня специалисты по ремонту занимают одно из первых мест в рейтинге востребованности. По данным сервиса "Авито Услуги", спрос на ремонтные работы в Екатеринбурге вырос за год на 47 процентов. Между тем предложение явно отстает - оно за то же время увеличилось на 8 процентов. Почему, выяснял корреспондент "РГ".

В строительных супермаркетах ажиотаж. Вроде бы уже позади летний сезон - самая горячая пора для ремонта, но покупателей меньше не становится. Продавцы-консультанты нарасхват, практически все товары разлетаются как горячие пирожки, несмотря на выросшие цены.

При этом далеко не все екатеринбуржцы планируют самостоятельно штукатурить, красить, клеить плитку и обои, и это объяснимо. Тех, кто давно не обновлял свое жилье, поражает, насколько далеко вперед ушел прогресс: дом действительно становится все более "умным". Во всех отношениях, не только в цифровых "наворотах" вроде удаленного управления системами безопасности, освещения, водоснабжения… Кардинально изменились строительные и отделочные технологии, материалы, инструменты: например, одних грунтовок в магазинах столько, что на изучение ассортимента потребуется несколько часов.

- Хотела по старинке наклеить обои прямо на панельную стену, но в магазине поняла, что так уже не пойдет. Надо сначала зашпаклевать, прогрунтовать, оштукатурить, опять прогрунтовать. А выбор - глаза разбегаются. Но как все дорого! - растерянно сетует немолодая покупательница в строительном супермаркете.

Последнюю жалобу подтверждает сосед, затеявший косметический ремонт в небольшом санузле. Минимальный комплект расходных материалов (без учета основных затрат на плитку, двери и потолок) потянул на 30 тысяч рублей: в два раза больше, чем это стоило бы еще около года назад. К тому же не всегда можно сэкономить на самой работе. Современный ремонт - мероприятие, как правило, высокотехнологичное, без специалистов не обойтись. Кто-то ищет хороших мастеров "по знакомым", но все больше заказчиков прибегает к помощи Интернета.

66 процентов специалистов по ремонту используют для привлечения клиентов Интернет

- За год спрос на различные услуги по ремонту вырос в полтора раза, - говорит руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги" Иван Чулков. - Мастера и заказчики активно ищут друг друга на онлайн-платформах, 66 процентов специалистов используют Интернет для привлечения клиентов.

По данным сервиса, в Екатеринбурге наибольший рост спроса отмечен на услуги по ремонту офиса (плюс 100 процентов), на втором месте - сборка и ремонт мебели (плюс 88). Третье место по популярности занимает ремонт ванной (плюс 76). В топ-10 также вошли услуги сантехников, плиточников, электриков, "мастеров на час", а также остекление окон.

Спрос на ремонт в Екатеринбурге действительно зашкаливает, подтверждает мастер-универсал Дмитрий Кобелев. По его наблюдениям, рост заказов начался еще весной-летом 2020 года и составил примерно 20 процентов. Между тем работать некому: если прорабов (специалистов с образованием) еще хватает, то мастеров и разнорабочих - явный дефицит. Традиционно около 60 процентов работающих на стройках составляли приезжие. Но многие рабочие из ближнего зарубежья еще в начале пандемии уехали домой, а вернулись не все.

Дмитрий работал прорабом в строительной компании (курировал одновременно около 10 объектов), но сейчас перешел в статус самозанятого. Свой уход он объясняет не высокой нагрузкой, а "моральным фактором".

- С работой я справлялся, да и зарплаты хватало. Просто надоело выслушивать жалобы заказчиков на низкое качество работы исполнителей. У меня высшее техническое образование, опыт работы в строительстве более 10 лет - и я предпочел стать самозанятым. Теперь за качество отвечаю сам, плачу четыре процента налога и получаю от работы моральное удовлетворение, - поделился он.

Директор компании по ремонту и отделке квартир, коттеджей, офисов "Техкомфорт" Елена Просекова тоже не жалуется на отсутствие спроса.

- Да, количество заказов выросло резко - в два раза. Стоимость наших услуг увеличилась на 20-30 процентов, а вот материалы подорожали вдвое. Кадрового голода уже не ощущаем - границы открыли, так что работников хватает, - сообщила она корреспонденту "РГ".

Строительная сфера привлекает прежде всего высокими заработками. По словам экспертов, реальный доход зависит от многих факторов, но главные - желание и умение.

- Зарплата прораба зависит от количества объектов, которые он курирует. Обычно это оклад 50 тысяч, плюс проценты (операционные) от каждого сданного объекта. Получается около 100-110 тысяч рублей. Зарплата начинающего работника, подмастерья, составляет от 45 до 60 тысяч. Если он не хватается за все сразу, а пытается стать узкопрофильным специалистом, получает от 60 до 80 тысяч рублей. Состоявшийся мастер может заработать 120-200 тысяч. Но это при условии полной загрузки и с одним выходным днем в неделю, - рассказал Дмитрий Кобелев.

При этом, как говорится, по доходу и расход. В день уходит минимум 1,5-2 тысячи: на хорошие обеды, на бензин, на поездки за материалами и так далее.

Что касается перспектив, то большинство экспертов не прогнозируют рост дефицита мастеров. Они надеются, что с пандемией окончательно "разберутся" к следующему году и это решит многие кадровые проблемы. А вот цены уже вряд ли отыграют назад - по общему мнению, могут немного подешеветь материалы, но не стоимость работ.

Комментарий

Максим Марамыгин, директор Института финансов и права УрГЭУ:

- Сейчас мы находимся в ситуации реального восстановления экономики. Правда, ввиду высокого монополизма нашего рынка это ощущают прежде всего крупные собственники. Было бы у нас много малых предпринимателей, увидели бы это раньше… Думаю, что по-настоящему стабилизационным должен стать 2022 год. Но и сейчас в ряде отраслей идет восстановление доходов, наблюдается определенное оживление в секторе услуг, хотя и сохраняется ощущение тревожности. Отложенный спрос явно восстанавливается, но предложение за ним не поспевает - рабочих из ближнего зарубежья мало. Границы открыли не до конца, поэтому не могут приехать около 100 тысяч мигрантов. Что касается резкого роста стоимости материалов, то он вполне объясним: строймаркеты моментально отреагировали на возросший спрос.

Между тем

Ремонт по-прежнему остается мужским делом: по подсчетам экспертов "Авито Услуги", только 18 процентов специалистов в этой сфере - женщины. Причем сфера достаточно молодая: 70 процентов исполнителей младше 44 лет, больше всего среди мастеров людей в возрасте от 35 до 44 лет - 39 процентов.