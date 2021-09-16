Питательная среда: На Урале резко вырос рынок декоративных растений

Экспериментальный ландшафтный сад, временно разбитый в самом центре Екатеринбурга, за 16 дней его "жизни" посетили 133 тысячи человек. Для создания зеленого оазиса на площадь 1905 года завезли 1000 кубометров чернозема, 1400 квадратных метров газона, 76 деревьев, 30 видов кустарников, 400 гортензий и еще много разных цветов и злаков. Часть после завершения фестиваля забрал "Зеленстрой", крупномеры высадили в Историческом сквере и возле киноконцертного зала "Космос".

В этом проекте участвовало более 50 партнеров, в том числе питомники, которые предоставили посадочный материал с большим дисконтом. Когда только шла подготовка к открытию, "РГ" побывала на площадке и пообщалась с теми, чьими руками творилась красота. Дизайнер Ольга Новицкая рассказала, что для сада специально выбрали не экзотику, а то, что можно потом использовать в уральском климате. Причем специалисты намеренно комбинировали растения, которые в природе редко можно увидеть рядом, например ивы, можжевельник и клен, и показывали, как эффектно обыграть соседство.

- Проект временный, и портить историческую брусчатку на площади было нельзя, поэтому сверху положили толстую аэродромную пленку. На ней расставили растения либо в контейнерах, либо с корневым комом - если его присыпать землей и поливать, он не пересохнет, - раскрыла секреты создания импровизированного сада Новицкая.

Хотя все деревья для России привычные, большая часть из них приехала, как ни странно, из Германии. Дело в том, что для ландшафтного проекта нельзя просто выкопать ту же березу в лесу и посадить возле дома: во-первых, это незаконно, во-вторых, вероятность того, что "дичок" приживется, низкая. Корни у него уходят глубоко, для города же нужна компактная корневая система, такую формируют именно в питомнике с применением специальной техники. В Европе культура выращивания так называемых штамбовых деревьев с ровным стволом и "густым" корневым комом сложилась намного раньше, поэтому иностранцы пока лидируют в отрасли.

- Немецким питомникам декоративных растений по 80-130 лет, у нас же в лучшем случае 20-30, поэтому своего посадочного материала в России недостаточно. Тем более что мы говорим не о приусадебном участке, а о городском озеленении, - отмечает Ирина Витман, коммерческий директор компании Green Park.

Отраслевые проекты трудоемки: посадил саженец и терпеливо ждешь, чтобы он достиг продажной кондиции. Но российский инвестор хочет прибыль сразу

Сохраняется и серьезный разрыв в количестве питомников. Если в Германии, Великобритании, Франции насчитывается по 5000 таких объектов, в Польше, тоже стартовавшей только в 90-е годы - 3000, то в нашей стране этой деятельностью занимается 1221 хозяйство. В Ассоциацию производителей посадочного материала при этом входят 164 питомника из 40 регионов, а большая часть из 184 предприятий, попадающих в статистику Россельхозцентра, - с агроуклоном и ориентацией на урожайность.

И, хотя этот рынок в России, по разным экспертным оценкам, растет на 10-15 процентов в год, сохраняется сильная импортозависимость: при ежегодной потребности в 24 миллиона саженцев Россия ввозит около 13 миллионов. Основная масса отечественных питомников сосредоточена в Центральном федеральном округе (34 процента). Чуть поменьше - в Приволжье (22,5). На Сибирский, Северо-Западный и Южный округа суммарно приходится треть.

- В ЦФО другая покупательская способность, половина игроков рынка работает на Подмосковье. А вообще в России крупных поставщиков с качественным посадочным материалом от силы десяток наберется. В основном этот бизнес вырос в старых питомниках, оставшихся еще с советских времен. Крупных созданных с нуля я не знаю, - говорит маркетолог Валерий Бабин.

По словам эксперта, отраслевые проекты не столько финансово затратны, сколько трудоемки. Посадил саженец и терпеливо ждешь два-три года, чтобы он достиг продажной кондиции. Хвойным требуется не менее пяти лет, крупным лиственным деревьям - десять. У российского инвестора менталитет другой, он хочет прибыль сразу, поэтому проектное банковское финансирование в отрасли непопулярно.

- Мы молодая компания, о сверхрентабельности речи не идет, - подтверждает директор садового центра "Плантариум" Светлана Бабина. - Но направление очень перспективное: и люди постепенно приходят к тому, что надо озеленять свои приусадебные участки, и города активно меняются с точки зрения ландшафтной архитектуры. Думаю, на рынке места хватит всем. Главное, чтобы новые питомники соответствовали стандарту, предлагали саженцы хорошего качества.

Предпринимательница затронула еще одну больную тему - обеспеченность высококачественным декоративным посадочным материалом, адаптированным к климату России. Зачастую импорт дешевле на 30-40 процентов, но не приспособлен к нашей почве и погоде, которые весьма отличаются и от региона к региону. Добросовестные производители занимаются своего рода локализацией зарубежных материалов и технологий: стараются закупать в Европе только те сорта, которые могут расти в России, и доращивают. Поднимают старые исследования и проводят новые, чтобы повысить адаптивность.

- Если саженец родом из Польши с ее мягким климатом, влажностью, то после переезда куда-нибудь в Ханты-Мансийск он скорее всего погибнет. Чтобы отечественные питомники декоративных растений развивались активнее, наращивали ассортимент, надо продолжать приоритетный проект "Комфортная городская среда" в составе нацпроекта "Жилье". Он дал хороший толчок, муниципалитеты начали заказывать проекты благоустройства, включая озеленение, - считает Евгений Платонов, ректор Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).

Также помощь питомникам может оказать вузовская наука. В частности, в УГЛТУ действует учебно-производственная лаборатория клонального микроразмножения древесных и кустарниковых растений. Таким методом реально вырастить из небольшого фрагмента растения-донора десятки здоровых молодых побегов и высадить на опытной площадке.

- В отличие от клеток высших животных, растительные обладают патипатентностью: любая содержит полный набор генов, независимо от того, в каких тканях находится. Из фрагмента растения можно получить целое, причем ускоренно, - объясняет Елена Швамм, заместитель руководителя лаборатории.

Еще одним стимулом для развития рынка ландшафтного дизайна в России стал приход новых игроков - застройщиков. Сегодня все чаще крупные девелоперы типа "Атомстройкомплекса" или "Брусники" выступают не заказчиками подобных проектов, а сами занимаются благоустройством придомовых территорий.

- Озеленение - самый дешевый инструмент маркетинга. Это то, что придает индивидуальность ЖК и повышает привлекательность недвижимости в глазах покупателя, - рассуждает Юлия Сорокина, директор ландшафтного фестиваля "Атмосфера", благодаря которой на площади 1905 года и появился сад.

Кстати

Чтобы будущие ландшафтные дизайнеры и флористы могли "пощупать профессию руками", в УГЛТУ открыли класс декоративной дендрологии под открытым небом. Студенты начиная со второго курса слушают здесь лекции, проводят эксперименты по акклиматизации растений, изучают уход за деревьями и кустарниками, особенности роста и приживаемости, отрабатывают технологии консервации на зиму. Также сюда приезжают уже работающие дизайнеры на курсы повышения квалификации. Обновление и сохранность ассортимента (более 100 видов хвойных, 80 лиственных, 50 многолетних и однолетних цветов, 20 плодово-ягодных культур) обеспечивает садовый центр "Плантариум". Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам: одна подбирает себе новые кадры, другая имеет площадку для исследований и прикладного обучения.