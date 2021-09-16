Питательная среда: На Урале резко вырос рынок декоративных растений

В этом проекте участвовало более 50 партнеров, в том числе питомники, которые предоставили посадочный материал с большим дисконтом. Когда только шла подготовка к открытию, "РГ" побывала на площадке и пообщалась с теми, чьими руками творилась красота. Дизайнер Ольга Новицкая рассказала, что для сада специально выбрали не экзотику, а то, что можно потом использовать в уральском климате. Причем специалисты намеренно комбинировали растения, которые в природе редко можно увидеть рядом, например ивы, можжевельник и клен, и показывали, как эффектно обыграть соседство.
- Проект временный, и портить историческую брусчатку на площади было нельзя, поэтому сверху положили толстую аэродромную пленку. На ней расставили растения либо в контейнерах, либо с корневым комом - если его присыпать землей и поливать, он не пересохнет, - раскрыла секреты создания импровизированного сада Новицкая.
Хотя все деревья для России привычные, большая часть из них приехала, как ни странно, из Германии. Дело в том, что для ландшафтного проекта нельзя просто выкопать ту же березу в лесу и посадить возле дома: во-первых, это незаконно, во-вторых, вероятность того, что "дичок" приживется, низкая. Корни у него уходят глубоко, для города же нужна компактная корневая система, такую формируют именно в питомнике с применением специальной техники. В Европе культура выращивания так называемых штамбовых деревьев с ровным стволом и "густым" корневым комом сложилась намного раньше, поэтому иностранцы пока лидируют в отрасли.
- Немецким питомникам декоративных растений по 80-130 лет, у нас же в лучшем случае 20-30, поэтому своего посадочного материала в России недостаточно. Тем более что мы говорим не о приусадебном участке, а о городском озеленении, - отмечает Ирина Витман, коммерческий директор компании Green Park.
Сохраняется и серьезный разрыв в количестве питомников. Если в Германии, Великобритании, Франции насчитывается по 5000 таких объектов, в Польше, тоже стартовавшей только в 90-е годы - 3000, то в нашей стране этой деятельностью занимается 1221 хозяйство. В Ассоциацию производителей посадочного материала при этом входят 164 питомника из 40 регионов, а большая часть из 184 предприятий, попадающих в статистику Россельхозцентра, - с агроуклоном и ориентацией на урожайность.
И, хотя этот рынок в России, по разным экспертным оценкам, растет на 10-15 процентов в год, сохраняется сильная импортозависимость: при ежегодной потребности в 24 миллиона саженцев Россия ввозит около 13 миллионов. Основная масса отечественных питомников сосредоточена в Центральном федеральном округе (34 процента). Чуть поменьше - в Приволжье (22,5). На Сибирский, Северо-Западный и Южный округа суммарно приходится треть.
- В ЦФО другая покупательская способность, половина игроков рынка работает на Подмосковье. А вообще в России крупных поставщиков с качественным посадочным материалом от силы десяток наберется. В основном этот бизнес вырос в старых питомниках, оставшихся еще с советских времен. Крупных созданных с нуля я не знаю, - говорит маркетолог Валерий Бабин.
По словам эксперта, отраслевые проекты не столько финансово затратны, сколько трудоемки. Посадил саженец и терпеливо ждешь два-три года, чтобы он достиг продажной кондиции. Хвойным требуется не менее пяти лет, крупным лиственным деревьям - десять. У российского инвестора менталитет другой, он хочет прибыль сразу, поэтому проектное банковское финансирование в отрасли непопулярно.
- Мы молодая компания, о сверхрентабельности речи не идет, - подтверждает директор садового центра "Плантариум" Светлана Бабина. - Но направление очень перспективное: и люди постепенно приходят к тому, что надо озеленять свои приусадебные участки, и города активно меняются с точки зрения ландшафтной архитектуры. Думаю, на рынке места хватит всем. Главное, чтобы новые питомники соответствовали стандарту, предлагали саженцы хорошего качества.
Предпринимательница затронула еще одну больную тему - обеспеченность высококачественным декоративным посадочным материалом, адаптированным к климату России. Зачастую импорт дешевле на 30-40 процентов, но не приспособлен к нашей почве и погоде, которые весьма отличаются и от региона к региону. Добросовестные производители занимаются своего рода локализацией зарубежных материалов и технологий: стараются закупать в Европе только те сорта, которые могут расти в России, и доращивают. Поднимают старые исследования и проводят новые, чтобы повысить адаптивность.
- Если саженец родом из Польши с ее мягким климатом, влажностью, то после переезда куда-нибудь в Ханты-Мансийск он скорее всего погибнет. Чтобы отечественные питомники декоративных растений развивались активнее, наращивали ассортимент, надо продолжать приоритетный проект "Комфортная городская среда" в составе нацпроекта "Жилье". Он дал хороший толчок, муниципалитеты начали заказывать проекты благоустройства, включая озеленение, - считает Евгений Платонов, ректор Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).
Также помощь питомникам может оказать вузовская наука. В частности, в УГЛТУ действует учебно-производственная лаборатория клонального микроразмножения древесных и кустарниковых растений. Таким методом реально вырастить из небольшого фрагмента растения-донора десятки здоровых молодых побегов и высадить на опытной площадке.
- В отличие от клеток высших животных, растительные обладают патипатентностью: любая содержит полный набор генов, независимо от того, в каких тканях находится. Из фрагмента растения можно получить целое, причем ускоренно, - объясняет Елена Швамм, заместитель руководителя лаборатории.
Еще одним стимулом для развития рынка ландшафтного дизайна в России стал приход новых игроков - застройщиков. Сегодня все чаще крупные девелоперы типа "Атомстройкомплекса" или "Брусники" выступают не заказчиками подобных проектов, а сами занимаются благоустройством придомовых территорий.
- Озеленение - самый дешевый инструмент маркетинга. Это то, что придает индивидуальность ЖК и повышает привлекательность недвижимости в глазах покупателя, - рассуждает Юлия Сорокина, директор ландшафтного фестиваля "Атмосфера", благодаря которой на площади 1905 года и появился сад.
Кстати
Чтобы будущие ландшафтные дизайнеры и флористы могли "пощупать профессию руками", в УГЛТУ открыли класс декоративной дендрологии под открытым небом. Студенты начиная со второго курса слушают здесь лекции, проводят эксперименты по акклиматизации растений, изучают уход за деревьями и кустарниками, особенности роста и приживаемости, отрабатывают технологии консервации на зиму. Также сюда приезжают уже работающие дизайнеры на курсы повышения квалификации. Обновление и сохранность ассортимента (более 100 видов хвойных, 80 лиственных, 50 многолетних и однолетних цветов, 20 плодово-ягодных культур) обеспечивает садовый центр "Плантариум". Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам: одна подбирает себе новые кадры, другая имеет площадку для исследований и прикладного обучения.