Почему в Кургане не вышли на маршруты подаренные Москвой автобусы

Только часть пассажирских автобусов, переданных Зауралью по соглашению между правительствами Москвы и Курганской области, работает на городских маршрутах.

Напомним, автобусы ЛиАЗ ранее 6-7 лет курсировали по улицам столицы, но, как заверяли в мэрии, были вполне работоспособны. К тому же для приемки машин в Москву из Кургана направляли механиков. В ноябре прошлого года столица безвозмездно передала 20 ЛиАЗов региону, а регион - городу. Муниципального транспорта в Кургане нет, а частные перевозчики порой не могут себе позволить обновить парк. Поэтому власти предложили им взять машины в аренду. В итоге восемь предприятий, обслуживающих городскую сеть, откликнулись и пополнили автопарк удобными для маломобильных пассажиров низкопольными автобусами большой вместимости. Вот только на дорогах их до сих пор почти не видно: внимательные горожане насчитали на линии не более трех.

-Транспортные предприятия проводят техническое обслуживание автобусов, - пояснили в департаменте развития городского хозяйства мэрии. - Из-за технической неисправности бывают случаи схода с маршрутов. После проведения работ они будут выпущены на линию.

Между тем ситуация с общественным транспортом в Кургане далека от идеала. Это видно даже по жалобам на официальном региональном сервисе "Обратись". Не проходит недели, чтобы кто-нибудь не посетовал на отсутствие маршруток или несоблюдение расписания. После 20 часов, особенно в выходные, из центра города в микрорайоны практически не уехать.

Ранее "РГ" уже рассказывала о сокращении парка с 459 до 370 машин ("На линию не выходили", "Экономика УрФО" от 29.04.2021). Весной власти заверили, что оптимизация не отразится на качестве обслуживания пассажиров, а транспортники - что смогут обеспечить плановый выпуск автобусов на линию. Но что-то, видимо, пошло не так.