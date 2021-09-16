Тест-драйв: Уралец поделился впечатлениями от езды на электромобиле

Алексей, как появилась идея купить электромобиль?
Алексей Лесников: Еще перед Новым годом представление об электрическом транспорте у меня было на уровне троллейбуса и машинок в парке культуры и отдыха. В феврале поехали присматривать жене машину и в салоне увидели электромобиль. Во время тест-драйва случилась любовь с первого взгляда!
Помнишь свои впечатления?
Алексей Лесников: Ощущение полета, легкости и мощи. Разницу ощутил сразу: абсолютно отсутствует звук мотора. Очень высокие технические характеристики по разгону - до 100 километров в час за 5,7 секунды, это близко к спорткарам. Причем даже электромобили классом ниже разгоняются быстрее бензиновых и дизельных. Это делает машину безопаснее при обгонах, ну и просто радует. Есть и другие бонусы: не надо ездить на заправки, не пахнет выхлопными газами. Еще один очень серьезный плюс - заправка электромобиля стоит в 6-8 раз дешевле, нежели традиционной машины. Кроме того, отсутствуют такие задачи, как замена масла, регулярное обслуживание двигателя внутреннего сгорания. Экономия в эксплуатации получается серьезная.
Как долго машина может проехать после зарядки?
Алексей Лесников: Электромобили уже сопоставимы по пробегу после зарядки с бензиновыми и дизельными двигателями и вплотную приблизились к отметке в 500 километров. Это, конечно, летом. Зимой, в серьезные морозы, показатель падает процентов на 15. Когда я получал машину в феврале, стояло как раз минус 30. Но - дополнительный бонус: эту машину не нужно прогревать! Садишься, включаешь, она сразу начинает работать. Зимой, может быть, даже интереснее ее эксплуатировать.
Ты много ездишь по городу и окрестностям. А междугородние поездки на электромобиле у тебя были? Что можешь сказать про инфраструктуру в нашем регионе?
Алексей Лесников: По области в рамках 400 километров, заявленных производителем, я езжу. Машина может заряжаться как от обычной сети, но очень долго, так и от промышленной розетки 380 вольт, это побыстрее. В крупных городах, таких как Челябинск и Екатеринбург, есть уже несколько быстрых зарядок, где машина заряжается в течение 40-50 минут. За это время успеешь выпить кофе с булочкой - и все, можно ехать дальше. Но, если передвигаться по стране, столкнешься с отсутствием зарядных станций в небольших городах. Надо планировать маршруты так, чтобы заряжаться от сети - в гостиницах, например, либо использовать такую машину в качестве повседневного транспорта, не для далеких путешествий по России. В Европе инфраструктура для электромобилей есть практически везде, в США, насколько я знаю, принята даже госпрограмма, по которой установят несколько сотен тысяч зарядных станций. Про Китай даже не говорю: там к 2030 году планируют 80 процентов всего транспорта сделать электрическим.
Изучал ли ты вопрос, связанный со сроком службы батарей и их утилизацией?
Алексей Лесников: У моей машины гарантия на батарею семь лет. А вопрос утилизации, я считаю, государственный. Все-таки с помощью электротранспорта мы решаем проблему загазованности в городах. Утилизация батарей действительно очень дорогая, поэтому предприятиям, которые этим займутся, государство, на мой взгляд, должно предоставлять серьезные льготы.
А какие минусы в использовании электромобиля сегодня?
Алексей Лесников: Прежде всего цена. На нашем предприятии, например, решили запустить электротакси. Уже приобрели китайский автомобиль, поставили его в тестовом режиме на эксплуатацию в наш таксопарк. Так вот он дороже обычных машин в два раза. Несмотря на экономию при заправке, двойная разница в покупной цене делает этот проект нерентабельным.
Мы выходили на областное правительство, ставили вопрос о субсидиях при покупке экологичных машин. Дешевые кредиты - не решение проблемы. Решением будет создание в России сборочных производств, что значительно удешевит машину, а также налоговые преференции и льготы по пошлинам. Но прогресс не остановить, я уверен. В детстве я с удовольствием ездил на покос в телеге, запряженной лошадью. А сейчас езжу на электромобиле. Прошло всего-то сорок лет. Как только у нас запустят сборку или будут сертифицированы бюджетные машины, так сразу снизятся цены и вырастет инфраструктура. А спрос на электромобили будет расти в геометрической прогрессии. Потому что в эксплуатации они удобнее и надежнее.