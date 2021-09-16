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16.09.2021 09:45

Тест-драйв: Уралец поделился впечатлениями от езды на электромобиле

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 212(8563)
Алексей Лесников, директор лизинговой компании из Екатеринбурга, в феврале 2021 года приобрел электромобиль премиум-класса и сразу стал фанатом и активным пропагандистом "зеленого" транспорта. Мы попросили его рассказать как о преимуществах, так и о недостатках таких машин, которые большинству россиян пока представляются символом пусть и не очень далекого, но все же будущего.
Пока электромобиль заряжается, владелец успеет выпить кофе. Фото: Татьяна Андреева/РГ Пока электромобиль заряжается, владелец успеет выпить кофе. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Пока электромобиль заряжается, владелец успеет выпить кофе. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Алексей, как появилась идея купить электромобиль?

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Алексей Лесников: Еще перед Новым годом представление об электрическом транспорте у меня было на уровне троллейбуса и машинок в парке культуры и отдыха. В феврале поехали присматривать жене машину и в салоне увидели электромобиль. Во время тест-драйва случилась любовь с первого взгляда!

Помнишь свои впечатления?

Алексей Лесников: Ощущение полета, легкости и мощи. Разницу ощутил сразу: абсолютно отсутствует звук мотора. Очень высокие технические характеристики по разгону - до 100 километров в час за 5,7 секунды, это близко к спорткарам. Причем даже электромобили классом ниже разгоняются быстрее бензиновых и дизельных. Это делает машину безопаснее при обгонах, ну и просто радует. Есть и другие бонусы: не надо ездить на заправки, не пахнет выхлопными газами. Еще один очень серьезный плюс - заправка электромобиля стоит в 6-8 раз дешевле, нежели традиционной машины. Кроме того, отсутствуют такие задачи, как замена масла, регулярное обслуживание двигателя внутреннего сгорания. Экономия в эксплуатации получается серьезная.

Как долго машина может проехать после зарядки?

Фото: iStock
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Алексей Лесников: Электромобили уже сопоставимы по пробегу после зарядки с бензиновыми и дизельными двигателями и вплотную приблизились к отметке в 500 километров. Это, конечно, летом. Зимой, в серьезные морозы, показатель падает процентов на 15. Когда я получал машину в феврале, стояло как раз минус 30. Но - дополнительный бонус: эту машину не нужно прогревать! Садишься, включаешь, она сразу начинает работать. Зимой, может быть, даже интереснее ее эксплуатировать.

Ты много ездишь по городу и окрестностям. А междугородние поездки на электромобиле у тебя были? Что можешь сказать про инфраструктуру в нашем регионе?

Алексей Лесников: По области в рамках 400 километров, заявленных производителем, я езжу. Машина может заряжаться как от обычной сети, но очень долго, так и от промышленной розетки 380 вольт, это побыстрее. В крупных городах, таких как Челябинск и Екатеринбург, есть уже несколько быстрых зарядок, где машина заряжается в течение 40-50 минут. За это время успеешь выпить кофе с булочкой - и все, можно ехать дальше. Но, если передвигаться по стране, столкнешься с отсутствием зарядных станций в небольших городах. Надо планировать маршруты так, чтобы заряжаться от сети - в гостиницах, например, либо использовать такую машину в качестве повседневного транспорта, не для далеких путешествий по России. В Европе инфраструктура для электромобилей есть практически везде, в США, насколько я знаю, принята даже госпрограмма, по которой установят несколько сотен тысяч зарядных станций. Про Китай даже не говорю: там к 2030 году планируют 80 процентов всего транспорта сделать электрическим.

Утилизация батарей очень дорогая, поэтому предприятиям, которые этим займутся, государство должно предоставлять серьезные льготы

Изучал ли ты вопрос, связанный со сроком службы батарей и их утилизацией?

Алексей Лесников: У моей машины гарантия на батарею семь лет. А вопрос утилизации, я считаю, государственный. Все-таки с помощью электротранспорта мы решаем проблему загазованности в городах. Утилизация батарей действительно очень дорогая, поэтому предприятиям, которые этим займутся, государство, на мой взгляд, должно предоставлять серьезные льготы.

А какие минусы в использовании электромобиля сегодня?

Алексей Лесников: Прежде всего цена. На нашем предприятии, например, решили запустить электротакси. Уже приобрели китайский автомобиль, поставили его в тестовом режиме на эксплуатацию в наш таксопарк. Так вот он дороже обычных машин в два раза. Несмотря на экономию при заправке, двойная разница в покупной цене делает этот проект нерентабельным.

Мы выходили на областное правительство, ставили вопрос о субсидиях при покупке экологичных машин. Дешевые кредиты - не решение проблемы. Решением будет создание в России сборочных производств, что значительно удешевит машину, а также налоговые преференции и льготы по пошлинам. Но прогресс не остановить, я уверен. В детстве я с удовольствием ездил на покос в телеге, запряженной лошадью. А сейчас езжу на электромобиле. Прошло всего-то сорок лет. Как только у нас запустят сборку или будут сертифицированы бюджетные машины, так сразу снизятся цены и вырастет инфраструктура. А спрос на электромобили будет расти в геометрической прогрессии. Потому что в эксплуатации они удобнее и надежнее.

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