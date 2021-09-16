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16.09.2021 13:05
Рубрика: Экономика

В Челябинске стартовало строительство крупнейшей на Урале спортивной арены

Текст: Михаил Пинкус
В Челябинске дан символический старт строительству "РМК-Арены": гигантского спортивного комплекса для занятий различными видами спорта - от единоборств до волейбола и баскетбола. Как пояснили в правительстве Челябинской области, уже через два года на пустыре между Университетской набережной и рекой Миасс вырастет четырехэтажное здание площадью свыше 35 тысяч квадратных метров, в котором будут работать детские спортивные секции, проводиться концерты и международные соревнования. Новая арена, в строительство которой "Русская медная компания" (РМК) намерена вложить, по предварительной оценке, пять миллиардов рублей, обещает стать центром притяжения для жителей новостроек северо-запада Челябинска и в целом знаковым объектом для всего региона.
Закладка первого камня стала ярким событием. Фото: Михаил Пинкус Закладка первого камня стала ярким событием. Фото: Михаил Пинкус
Закладка первого камня стала ярким событием. Фото: Михаил Пинкус

Строительство стартовало с размахом. В торжественной церемонии закладки первого камня приняли участие глава региона Алексей Текслер, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, глава города Наталья Котова, а также звезды мирового спорта, ставшие почетными гостями Челябинска.

"РМК-Арена" в Челябинске станет местом первых побед наших детей, начала крепкой дружбы и времени, проведенного вместе с близкими. Здесь будут созданы все условия для здорового образа жизни детей и взрослых и воспитания чемпионов, которыми будет гордиться Южный Урал и вся страна", - заявил председатель совета директоров компании-инвестора Игорь Алтушкин.

Будущий фасад "РМК-Арены" будет выполнен в стиле хай-тек с использованием стекла и металла.

Оценив масштабы будущей арены, легенда профессионального бокса Рой Джонс-младший признался, что начинал спортивную карьеру в куда более скромных спортивных залах, и даже пошутил, что будь у него в детстве под боком такой спорткомплекс, возможно, он выбрал бы для занятий баскетбол, а не бокс. А олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов и абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю выразили надежду, что арену отведут не только под соревнования профессионалов, но и под ежедневную спортивную подготовку молодежи.

Губернатор Алексей Текслер в своем выступлении отметил, что перед региональной властью стоит задача вовлекать в занятия спортом жителей разных возрастов.

"Сделать это без современной спортивной инфраструктуры невозможно, - считает он. - Я благодарен РМК за решение построить в Челябинской области такой объект. Это элемент социального партнерства - хороший пример другим бизнесменам вкладывать средства в развитие региона, создавать объекты, которые делают Челябинск современным, комфортным, удобным для жизни и реализации любого потенциала".

"РМК-Арена" станет главным объектом спортивного городка, который займет 4,2 гектара земли на северо-западе Челябинска. На первом этаже спорткомплекса будут размещены арена, зал единоборств и медицинский центр, на втором откроется фитнес-центр, а на третьем появятся игровые площадки для баскетбола, волейбола, гандбола и футбола. Четвертый этаж займет фуд-корт. По замыслу инвесторов, новый спорткомплекс смогут ежемесячно посещать не менее 100 тысяч челябинцев и гостей города.

Стоит отметить, что новый объект собираются построить в два этапа: на первом возведут саму спортивную арену на семь тысяч зрителей с подземной автостоянкой для гостей, на втором - благоустроят всю территорию. Арену застройщик обещает сдать в эксплуатацию уже в сентябре 2023 года. В свою очередь, губернатор пообещал, что спортивные секции для детей будут работать в ней абсолютно бесплатно.

В регионах Экономика УрФО

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