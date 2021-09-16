В Челябинском Камерном театре сыграли "Кровавую свадьбу" Гарсиа Лорки

Неожиданное приглашение в Челябинский Камерный театр обернулось целым ворохом впечатлений. Для начала - сам театр, в котором, конечно, приходилось бывать, но давно: он показался живым, энергичным, с очень теплой внутренней атмосферой. И что очень важно - его любят в городе.

Лидеры Камерного - известный режиссер Виктория Мещанинова, своего рода, гранд-дама российского театра, и директор Илья Коломейский, молодой, амбициозный, с крепкой менеджерской хваткой - составляют вполне гармоничный тандем. В их планы веришь безоговорочно, и известный в России фестиваль "Камерата" - тому подтверждение. А спектакль, ради которого я приехала, изначально выглядел рискованной затеей. "Кровавую свадьбу" Федерико Гарсиа Лорки, пожалуй, самую известную пьесу испанского поэта, режиссер и хореограф Лариса Александрова перевела в формат кросс-жанрового спектакля. Актеры в ее destino-опере (роковая опера, опера судьбы) - говорят, поют и танцуют, и трудно сказать, что является тут главным. Режиссер уже делала в Камерном подобного рода синтетические постановки, а в Екатеринбурге многие помнят ее "Анри" в Музкомедии.Спектакль, полифоничный и не одномерный, был посвящен Тулуз-Лотреку и обозначен как horus-балет. И в этот раз у нее была непростая задача, зато отличные единомышленники. Музыку, уже не впервые для спектаклей Александровой, сочиняла композитор Марина Собянина, которая училась и живет в Европе. В ее музыке есть нерв и страсть южного Средиземноморья, ритм и гитарные наигрыши фламенко, есть гортанное пение (иногда вполне себе смахивающее на русский истошный плач), но, слава богу, нет конфетно-лубочной Испании с нарядными оборками. Рифмуется с музыкой и суровый минимализм сцены (Сергей Александров), прекрасно и сложно освещенный Иваном Виноградовым.

По мысли авторов два акта контрастируют между собой. Первый развивается, как лихо закручивающаяся пружина, в яростном темпо-ритме. В нем доминирует черный цвет с вкраплениями красного. Второй совсем другой - монохромный, медитативный, предельно условный, с происходящим то ли во сне, то ли в бреду, как сквозь дымку. Перевод сюжета из насыщенного нарратива в поэтическую плоскость не обходится без потерь, кажется, что не хватает мощной кульминации, пока второй акт проигрывает в степени напряжения и актерской отдачи. Но зато Александрова как всегда виртуозно работает со сценическими аксессуарами, превращая их в мощные метафоры: чего стоит только шлейф-фата невесты, который трансформируется то в лунную дорогу, то в саван. Труппа в целом неплохо справляется - со сложностью универсальных задач, с пением, пластикой, с созданием общей атмосферы и лепкой конкретных образов персонажей трагедии Лорки. Глаз и ухо выделяет Марину Гез в роли Жены Леонардо, ведущую свою тему стойкой жизни в нелюбви. Хороша и пластична Татьяна Кучурина-Невеста. Роль Матери, поделенную на двух артисток (героиня в реальности и ее альтер-его, дух, смерть…), достойно проводят опытные Зульфия Акчурина-Дзюба и Мария Беляева. Показалось, что женская часть Камерного театра вообще чуть сильнее и разнообразнее мужской, впрочем, не забыть и свадебного пляса Отца Невесты - Петра Артемьева. Ритм и музыкальное течение спектакля находятся в надежных руках Ивана Еланцева, его гитара плюс пара "живых" инструментов (колесная лира, виолончель), плюс фонограммы вместе с пением актеров создают затейливый саунд.

Нет сомнений, что в Челябинске появился заметный спектакль эксклюзивного толка. "Кровавая свадьба" - популярное название с извечной, всегда актуальной темой здесь обернулось современной и сложносочиненной постановкой, взывающей к сильным эмоциям и ощущениям, которых нам в жизни не всегда хватает. По своему формату этот спектакль тоже вписывается в нынешний театральный тренд постановок, нарушающих границы чистых жанров и смело миксующих разнородные элементы.