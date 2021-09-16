В Екатеринбурге задержали серийного "ломщика"

Сотрудники екатеринбургской полиции задержали пятидесятилетнего подозреваемого в серии мошенничеств.

Как пояснили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД, мужчина является так называемым "ломщиком". Он подходил к человеку, когда только что забрал из банкомата деньги, просил разменять свои купюры (крупные на мелкие, или наоборот). Затем подозреваемый брал в руки чужие деньги, начинал сам пересчитывать, и в процессе, что называется, "ломал" купюры - незаметно убирал их из пачки и прятал в рукаве. В итоге доверчивая жертва лишалась части снятой в банкомате суммы. За один раз аферист мог присвоить до нескольких десятков тысяч рублей.

Правда, 10 сентября ему попался внимательный гражданин: посетитель банка на Крауля заметил хитрые манипуляции с наличностью, после чего подозреваемого доставили в дежурную часть.

Подозреваемый - местный житель, причем в руки правосудия он попадает не первый раз и уже отбывал сроки за имущественные преступления и за торговлю наркотиками.

Сейчас он вновь стал фигурантом нескольких уголовных дел по 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям и просят всех пострадавших от рук афериста обращаться по телефонам (343) 356-42-09 или 102(02).