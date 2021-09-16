В Свердловской области зарегистрирован первый за 17 лет случай столбняка

Впервые за 17 лет на Среднем Урале зафиксирован случай столбняка. Жертвой опасного - зачастую, смертельного - заболевания стал пятилетний житель Верхней Пышме.

Как сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева, в июне ребенок упал с велосипеда, на коленках были ссадины. Оказалось, что малыш не привит от столбняка, так как родители отказались от вакцинации по идеологическим соображениям. После падения они также к медикам не обратились. В итоге ребенок попал в больницу.

Его лечили несколько месяцев, в том числе в отделении интенсивной терапии (он был погружен в искусственную кому и дышал с помощью ИВЛ).

"Спасти жизнь маленького пациента удалось только благодаря профессионализму врачей", - говорит Лукьянцева, и подчеркивает: без последствий, увы, не обошлось. Из-за перенесенного столбняка у ребенка серьезные неврологические нарушения.

Долгие годы в области не было ни одного такого случая, так как детям массово ставили прививки - в 3 месяца, в 4,5 и в полгода (ревакцинация - в полтора года, в 6-7 лет, в 14 лет и далее). Каждые десять лет нужно ревакцинироваться и взрослым.

Справка "РГ"

Симптомы столбняка после инфицирования при травме развиваются в основном спустя 6 - 14 дней, проявляются внезапно - со спазмами и затруднением открывания рта. Далее патологический процесс быстро захватывает мышцы спины, живота, конечностей - наступает полная скованность туловища. Возникают болезненные судороги. Крайне высок риск летального исхода.