Венчурный фонд поддержит оригинальный стартап с Южного Урала

Молодежному бизнес-проекту MindGap, созданному представителями Челябинской и Калининградской областей, предоставит финансирование фонд "Молодежная предпринимательская инициатива", работающий в связке с цифровой платформой Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Конструкториум".

Как пояснили в агентстве, молодые изобретатели на базе чат-ботов создали устройство, функционирующее как "трекер привычек", который мотивирует правильно питаться, повышает качество сна, выполняет роль тайм-менеджера, показывает промежуточные результаты развития навыков, а также дает задания, выполнение которых сам же и контролирует.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что инвестиционный комитет фонда рассмотрел более ста стартапов, ориентированных на решение проблем экологии и улучшение здоровья людей, а всего на платформе агентства их зарегистрировано около 500. По ее словам, сейчас вопрос не столько в финансировании и условиях помощи, сколько в качестве самих проектов. Однако к "трекеру привычек" это не относится - он попал в тройку лучших, которые первыми получат поддержку.

Объем фонда - миллиард рублей, но инвестиции в один стартап не могут превышать 50 миллионов. Чтобы отправить заявку на финансирование, предпринимателям в возрасте от 14 до 24 лет нужно зарегистрироваться на платформе АСИ, подробно описать бизнес-проект, продумать план продаж.