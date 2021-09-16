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16.09.2021 10:17
Рубрика: Общество

Видео: В Аркаиме выпустили на волю редких соколов-балобанов

Текст: Артем Теплов

Сотрудники центра реабилитации хищных птиц "Холзан" выпустили в небо над Аркаимом десять соколов-балобанов.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Это редкий пернатый хищник из семейства соколиных, рассказала "РГ" пресс-секретарь центра Светлана Погудина. Вид исчезает и находится в Красной книге. Отправляя на волю выращенных птиц, орнитологи поддерживают и стимулируют популяцию соколов в природе. Сотрудники центра делают это уже в тринадцатый раз, всего они выпустили в естественную среду обитания более двухсот птиц.

Орнитологи отмечают, что на Южном Урале балобаны стали встречаться чаще. У выпущенных в этом году птиц есть яркое синее кольцо на лапке, их легко можно заметить и опознать.

Вымирание связано со многими причинами, среди которых - уменьшение мест обитания, гибель птиц на ЛЭП, сложности с созданием гнезд. Но самое значительная - браконьерство. Балобан - статусная и дорогая птица в странах Востока. Ее используют на охоте, соревнованиях, выставках, охотно покупают.

Аркаим выбрали неслучайно. Балобаны степные охотники, к тому же на Южном Урале хорошая кормовая база. Соколы не останутся без пропитания.

Орнитологи выхаживали родившихся в неволе птенцов с марта этого года. Прежде чем выпускать в дикую природу, их тренировали по особой программе. Соколята облетывались в больших круглых вольерах. Их учили летать и охотится. В естественную среду птицы попали полностью подготовленными.

Балобан - вид гнездящийся и кочующий, но если в зоне обитания большая кормовая база, то птица может осесть. Зимуют они в Азии.

Справка "РГ"

Центр "Холзан" является одним из крупнейших в России. Находится он в поселке Кашино Сысертского района Свердловская область. Орнитологи разводят редких и исчезающих хищных птиц с целью их сохранения. Упор делается на как раз на соколов-балобанов, при этом в центре представлены 37 видов пернатых хищников, 25 из которых - в Красной книге.

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