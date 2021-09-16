Зачем молодые уральцы создали частный некоммерческий акселератор

Еще в школе я придумал, как помочь молодым предпринимателям реализовать свои идеи. В 2018 году мы с друзьями искали, где можно привлечь инвестиции на проект, анализировали рынок и поняли, что в Свердловской области для этого не хватает инфраструктуры. Тогда пришла мысль создать собственную платформу поддержки стартапов - проектов, которые находятся в поиске масштабируемой бизнес-модели. Недавно в ее рамках мы запустили первый частный акселератор в УрФО.

Как все начиналось? Мы хорошо разбираемся в физике, но, чтобы стать экспертами рынка, нужно было изучить конкретную нишу. Мы занялись аналитикой: подготовкой маркетинговых исследований для разных компаний, которые хотели улучшить свои финансовые показатели. Такая экспертиза оказалась востребованной. Часть клиентов не раз обращалась в наше агентство, вскоре о нас услышали инвесторы и СМИ, организаторы бизнес-конференций. Далеко не все знали об инструментах аналитики, и стало понятно, что культура работы с инновациями в регионах слабая. На федеральном же уровне действовало всего несколько серьезных проектов по взращиванию стартапов.

Мы оцениваем рыночные показатели для владельцев бизнеса, в том числе его инвестиционную привлекательность. Именно поэтому два года назад в бизнес-клубе "Эквиум"в Екатеринбурге нас попросили подобрать стартапы для инвесторов. Так состоялась первая стартап-конференция. Затем я увидел, что крупным компаниям трудно решать вопросы, связанные с наймом персонала, внедрением технологий и другими сферами операционного управления, а мы знаем, как это сделать. Но к нам, молодым ребятам, доверия было мало. Мы предложили корпорации отыскать потенциальных разработчиков инновационных продуктов, попросив взамен использовать ее логотип в рекламе нашей конференции и офис. Идея сработала: увидев знак бренда, десятки стартапов прислали заявки на участие.

Как правило, стартапы не могут самостоятельно предложить услуги подобным компаниям. К слову, чтобы презентовать стартап в Китае, нужно вначале получить рекомендации от экспертов рынка, лучше всего - через доверенное лицо. Мы же соединяем на одной площадке опытный и начинающий бизнес. При поддержке крупных брендов мы провели на Урале восемь очных и онлайн-конференций, причем без особых материальных вложений. Встречи вышли далеко за пределы региона: в них участвовали инвесторы, работающие на международном уровне, а также российские и зарубежные стартаперы. После конференций они запустили более 30 пилотов в корпоративном сегменте, привлекли свыше 150 миллионов рублей, иностранные участники даже открыли свои филиалы в России или нашли себе менторов.

Мы строим экосистему поддержки за счет партнерских сетей - сотрудничества с брендами, которые нуждаются в разработках, профильными инвесторами и медиа, и каждый участник цепочки получает выгоду

Другой способ состыковаться - акселератор: программа, где в течение нескольких месяцев наставники помогают начинающим увеличить рынок сбыта и кратно вырасти. Нам всегда хотелось сделать его частью экосистемы поддержки бизнеса. В итоге мы организовали High Impact (HI) Startup Accelerator вместе с президентом клуба "Эквиум-Урал" Русланом Гилязовым и резидентом Дмитрием Шуховцевым.

Чем уникальна наша разработка? Начнем с того, что это первый частный акселератор на Урале, в котором можно участвовать бесплатно. Во-вторых, мы не инвестируем сразу в компанию (не покупаем долю), как обычно делают в таких программах, прежде чем ускорять ее развитие. Мы берем проекты, которые направлены на изменение качества жизни людей, с командой и выручкой от 200 тысяч рублей в месяц. На наш взгляд, такая система отбора - по ценностному базису - позволяет выстроить долгосрочные отношения и избежать того, что компания и инвестор не подойдут друг другу. Наконец, мы создали условия обучения для компаний из разных отраслей. Так, среди прошедших отбор 20 стартапов - бизнес, который помогает укрепить семейные узы, сервис доставки питания, образовательный центр и т. д.

Форматы их поддержки могут отличаться: партнеры готовы инвестировать некоторые проекты еще во время акселератора, а кому-то предоставить площадку для тестирования гипотез. Цель программы - проскочить так называемую "долину смерти", где выживает один из десяти стартапов, и масштабировать свою идею. Участники имеют прототип или готовый продукт. Получив знания от предпринимателей с большим опытом, они поймут, как улучшить компанию. А что получат организаторы? Они раскроют собственный потенциал - экспертность.

Эта история не просто про деньги. Мы строим экосистему поддержки за счет партнерских сетей - сотрудничества с брендами, которые нуждаются в разработках, профильными инвесторами и медиа, и каждый участник цепочки получает выгоду. Региональные институты развития и ассоциации нас поддерживают информационно. Сегодня в нашей базе около 6000 стартапов, уральские конференции прошли около тысячи из них. Для сравнения: в России порядка 20-25 тысяч стартапов. В развитых странах инновации - драйвер экономики. Устраивая встречи на региональном рынке, мы получали обратную связь от экспертов о том, что объем рынка растет, количество стартапов и сделок - тоже.

Так на Урале появился предпринимательский хаб, который сейчас фактически работает без нашего участия. Акселератор придал ему ощутимую форму, потому что еще больше бизнесменов и молодых людей узнали о способах выхода на рынок, в том числе международный. По такому принципу - когда разные элементы взаимодействуют друг с другом, оставаясь при этом независимыми, и действует экосистема. В планах - спустя 4-6 лет дополнить ее частным венчурным фондом на 100 миллионов долларов, поскольку венчурные инвестиции в основном можно привлечь в столице либо за рубежом, где рынок гораздо шире. На этом этапе мы хотим присоединить к проекту крупных инвесторов со схожей с нашей социальной миссией, кстати, запросы от них уже поступают.