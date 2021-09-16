В Тюмени заключенный сбежал из колонии-поселения

Осужденный совершил побег из колонии-поселения в Тюмени. Данный факт "РГ" подтвердила старший инспектор пресс-службы регионального управления ФСИН России Наталья Батурина.

По ее данным, 43-летний мужчина отбывал наказание на участке колонии-поселения при ИК номер два, и самовольно ушел со своего рабочего места на автомойке. Это произошло накануне, 15 сентября.

Согласно уголовно-исполнительному кодексу РФ, осужденный был трудоустроен, то есть он мог передвигаться без надзора вне колонии-поселения. Периодически таких заключенных проверяют, во время очередной такой проверки мужчины на месте не оказалось.

Сейчас в области проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Также УФСИН распространило приметы беглеца: рост 178 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы. Был одет в брюки джинсовые синего цвета, темно-синий пуховик и кроссовки.