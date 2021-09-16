Жительница Екатеринбурга отсудила полмиллиона у сети фастфуда

В Екатеринбурге сотрудница сети общественного питания через суд взыскала деньги с работодателя за ДТП, в которое она попала во время поездки после ночной смены на корпоративном такси.

Инцидент случился в октябре 2019 года, женщина возвращалась домой и через мобильное приложение вызвала такси, которое оплачивает ресторан фастфуда, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. На вызов приехал Renault Logan. На перекрестке улиц Шаумяна и Серафимы Дерябиной произошло ДТП, и автомобиль отбросило на металлическое ограждение. Пассажирка пристегнута не была, травмировалась и попала в больницу. Там ей сделали операцию. После выписки женщина долго лечилась амбулаторно и восстанавливалась.

Комиссия по расследованию несчастных случаев установила, что таксист и руководитель отдела охраны труда на предприятии общепита ответственны за травмы женщины. В Верх-Исетском районном суде водителя осудили по статье о нарушении ПДД, лишили свободы на год и запретили работать в сфере перевозок полтора года.

Пострадавшая также подала иск к работодателю и сервису такси о компенсации морального вреда - ей предстояла еще одна операция и курс реабилитации. Она попросила суд взыскать с компаний солидарно миллион рублей. Суд требования удовлетворил частично, и взыскал с ответчиков по триста тысяч.

Сервис такси не согласился с решением и подал апелляционную жалобу, в которой отметил, что в приложении лишь размещается информация о заказах и водителях, поэтому компания не несет ответственности за то, что случилось с горожанкой.

Суд апелляционной инстанции не согласился с доводом и оставил предыдущее решение без изменений. Вердикт вступил в законную силу.