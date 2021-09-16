Режиссер Клим Шипенко рассказал о фильме, который будет снимать в космосе

"Это будет драма, понятная, жизненная" - рассказал режиссер Клим Шипенко на предполетной пресс-конференции. По его словам, в основе фильма лежит история, когда женщине - врачу-хирургу, которая никаким образом не соприкасалась с космической сферой и не думала о космонавтике, предлагают полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. "То есть сделать то, что она делает на Земле, в условиях, которые не приспособлены к этому пока еще", - сказал режиссер. Часть фильма будет посвящена подготовке героини, которую сыграет Юлия Пересильд, к полету, а другая - самой миссии по спасению космонавта.

На вопросы журналистов основной и дублирующий экипажи отвечали после того, как в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание Межведомственной комиссии. По заключению специалистов, экипажи подготовлены и рекомендованы к началу подготовки на космодроме Байконур.

Командир основного - Герой России Антон Шкаплеров. Вместе с ним полетят участники космического полета - режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Их дублеры - Герой России Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Вопросов было очень много, ко всем. Так У Шкаплерова спросили, усложнилась ли для него роль командира, ведь рядом не будет профессионального бортинженера. Так что добавились еще и эти функции. Антон заметил, что на корабле ему будут помогать и кинорежиссер Клим Шипенко, и актриса Юлия Пересильд. "У них есть свои обязанности. Есть целый документ, есть целые книжки. Они прошли достаточно подготовки, чтобы выполнять не только свои обязанности. Я и наши инструктора возлагаем на них надежды, что они будут помогать мне в управлении этим кораблем", - пояснил он.

Клим Шипенко поделился, что самым сложным для него оказались тренировки в космическом корабле. "Тесновато там сидеть людям моего роста по четыре часа, а то и по семь-восемь", - заметил он. А рост у режиссера поистине гренадерский - немногим меньше 190. Для актрисы самым сложным в подготовке к съемкам в космосе стала перестройка режима. "Мы, киношные люди, привыкли, что мы такие свободные: тут чуть-чуть опоздал, тут прибежал. Здесь психологически было тяжело, что нужно войти в режим - абсолютно военный, суровый, не всегда улыбчивый. Для меня это было трудным, хотелось все время шутить", - призналась она.

Понятно, что актрисе на орбите придется самой делать макияж. Как сказала Юля, быть и гримером, и костюмером, и актрисой. Но оказалось, что и "звездную" косметичку собрать не так-то просто. Надо чтобы не в стекле, чтобы ничего не сыпалось, чтобы в определенном пластике… Пересильд рассказала о смешном случае. В магазине консультанты отдела косметики долго не могли понять, что ей конкретно требуется. А когда она сказала: "Я собираю косметичку в космос", - сразу отошли.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-19" намечен на 5 октября 2021. Корабль полетит по быстрой схеме: на МКС уникальный экипаж должен добраться всего за три часа с небольшим. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета не менее 12 суток.