Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники

Большинство российских туристов планируют в ноябрьские праздники путешествовать по стране, об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что внутренний туризм более популярен в том числе из-за ковидных ограничений по выезду за рубеж. Наиболее востребованными направлениями, по словам Барзыкина, остаются курорты Черноморского побережья, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Байкал и Казань.

При этом каждый пятый ценитель активного отдыха все же планирует в ноябре поездку за границу. Из зарубежных направлений россияне обычно выбирают Египет, Доминикану, Кубу, а также Турцию, Грецию и Кипр.

Как ранее уточнили в Роструде, в связи с празднованием Дня народного единства отдыхать россияне в этом году будут с 4 по 7 ноября.