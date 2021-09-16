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16.09.2021 20:34
Рубрика: Экономика

Российская "органика" пытается выйти на мировой рынок

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Потребители на фоне увлечения здоровым образом жизни готовы платить больше за органические продукты - их продажи растут вдвое быстрее, чем обычных продуктов. При этом на полках российских магазинов "органика" из Европы по факту присутствует. А на европейский рынок нашим производителям органических продуктов выйти гораздо сложнее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным NielsenIQ, продажи органических продуктов с мая 2020 года по апрель 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года выросли на 13% в деньгах, а продажи обычных продуктов всего на 6%.

Фото: iStock
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По данным федерального центра "Агроэкспорт" при минсельхозе, Россия пока занимает 0,2% мирового рынка органической продукции. Но за последние 15 лет объем производства в денежном выражении вырос в 10 раз: с 16 млн евро в начале 2000-х годов до 160 млн евро в 2019 году. При этом в России столько земель и возможностей по производству органической продукции, что ею можно накормить весь мир. По оценкам экспертов, Россия к 2030 году может занять 3-5% мирового рынка органики, что позволит стать одним из лидеров отрасли. Закон "об органике" в России вступил в силу с 1 января 2020 года. Но полученные по национальному стандарту сертификаты пока не признаются за рубежом.

Проблему могло бы решить взаимное признание сертификатов, но пока вопрос находится в подвешенном состоянии. Иностранные производители хотят, чтобы Россия пускала их органическую продукцию на свои прилавки без повторной проверки. Нашу продукцию на таких же условиях они пускать пока не готовы.

"Наша позиция здесь жесткая, но прозрачная - только на взаимной основе. Нам нужно, чтобы со стороны европейских компаний тоже было предложение и давление на своих регуляторов. Давайте добиваться взаимного признания. Мы в своих стандартах активно имплементируем в том числе европейский опыт - у нас разница по стандартам не очень большая, и мы готовы их сближать", - заявил на заседании исполкома Консультативного совета по иностранным инвестициям в России глава минэкономразвития Максим Решетников.

Сейчас на прилавках магазинов присутствуют импортные органические продукты питания, которые сертифицированы по европейским стандартам - продавать их без российского сертификата не запрещается, говорит председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Но полной гарантии, что это "органика", у потребителей нет. В пакетиках с популярными семенами чиа вовсе может быть не органическая продукция, а стоит такая в несколько раз дороже.

В пакетиках с органическими семенами чиа может быть вовсе не органическая продукция, а стоит такая в разы дороже 

Россия же поставляет на мировой рынок в основном органическое сырье - зерно, масличные и т. д. Готовую органическую продукцию в других странах предпочитают покупать от локальных производителей. Без взаимного признания сертификатов наши производители сельхозпродукции вынуждены проходить процедуру сертификации и по российскому, и по европейскому стандартам. Это дороже и дольше. С одной стороны, российская органическая продукция пользуется спросом у иностранных покупателей, а с другой - отсутствие взаимного признания сертификатов позволяет защитить иностранцам свой рынок от "засилья" российской продукции, считает Коршунов.

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