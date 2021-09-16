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16.09.2021 08:03
Рубрика: Общество

Российский эксперт развеял западные мифы о боснийской войне

Текст: Александр Борисов
Вопиющим случаем фальсификации истории и возложения вины в межнациональных конфликтах на один народ - сербов - стала боснийская война 1992-1995 годов.
Сараево. Фото: Александр Борисов Сараево. Фото: Александр Борисов
Сараево. Фото: Александр Борисов

На протяжении более четверти века стараниями ангажированных политиков, продажных "ученых" и "журналистов" в общественном сознании настойчиво навязывалось мнение о зверствах, чинимых исключительно сербами. Российский эксперт Виктор Безрученко, полковник в отставке, заместитель председателя Независимой международной комиссии по расследованию страданий сербов в Сараево в период с 1991 по 1995 год, аргументировано и последовательно развеял западные мифы, а также проинформировал общественность о провокациях, позволивших НАТО вмешаться в конфликт на стороне боснийских мусульман.

Фото: Александр Борисов
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"В 1992-1993 годах я был начальником штаба войск ООН (ЮНПРОФОРа) в Сараево, а затем - до 2002 года - главой регионального управления миссии ООН в Сараево. Я буду говорить о выводах Комиссии, непосредственно относящихся к моей компетенции как эксперта", - рассказал о себе Виктор Безрученко участникам конференции, организованной Международным институтом развития научного сотрудничества (МИРНаС) совместно с Фондом Горчакова и посвященной трагическим событиям военного конфликта в Боснии и Герцеговине.

Эксперт обратил внимание на то, что Комиссия изучила документы и иные источники, относящиеся к 3 резонансным инцидентам в Сараево, послуживших основанием для вмешательства в конфликт сил НАТО на стороне боснийских мусульман. "К ним относятся взрыв в очереди за хлебом 27 мая 1992 года, а также два взрыва на площади Маркале - 5 февраля 1994 года и 28 августа 1995 года, - напомнил Виктор Безрученко. - Два последних инцидента получили названия "Маркале-1" и "Маркале-2". Ответственность за все эти инциденты была возложена на Вооруженные силы Республики Сербской (ВС РС). Комиссия пришла к выводу, что существует достаточно косвенных данных, подтверждающих непричастность ВС РС к этим инцидентам.

Что касается первого взрыва, который унес жизни 16 человек, по мнению присутствовавшего в тот момент в Сараево ирландского генерала О. Ши, правительство в Сараево могло отдать приказ об обстреле своего же населения, чтобы спровоцировать международную реакцию на Лиссабонской конференции и сорвать принятие мирного плана Кутильеро. Этой же точки зрения на основании собственных наблюдений придерживался первый командующий войсками ООН в Сараево канадский генерал МакКензи. После взрыва 27 мая Резолюция Совета Безопасности № 757 от 30 мая 1992 года установила полную экономическую блокаду Союзной Республики Югославии".

Полковник сообщил, что в инциденте "Маркале-1" 5 февраля 1994 года погибли 68 человек. "Ответственность за него была возложена на сербов, - отметил он. - По заявлению голландского эксперта по разведке и спецслужбам Сееса Вибеса, сотрудники разведывательных служб Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Бельгии и Нидерландов независимо друг от друга установили, что инцидент был совершен мусульманской стороной.

Много лет спустя его версия получила дальнейшее подтверждение на процессе над генералом Ратко Младичем в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). Свидетель, который выступал под ником GRM-116 и который во время войны служил в личной охране лидера боснийских мусульман Алии Изетбеговича, дал показания под присягой. GRM-116 заявил, что провокация на рынке Маркале была предложена Раис-эл-улема мусульманской общины Мустафой Черичем и спланирована и совершена генералом Мустафой Хайрулаховичем, также известным под псевдонимом "Итальянец". Свидетель заявил, что он присутствовал при обсуждении плана провокации между Изетбеговичем и Хайрулаховичем, причем план был одобрен Изетбеговичем".

Фото: Александр Борисов /РГ
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Виктор Безрученко рассказал, что ответственность за инцидент "Маркале-2", когда в результате взрыва 28 августа 1995 года 37 человек погибли и 89 получили ранения, также была возложена на ВС РС. "Начальник штаба ЮНПРОФОРа полковник Андрей Демуренко провел собственное расследование и убедительно доказал, что сербская сторона не несет ответственности за инцидент, - констатировал он. - Полковник армии США Грей, начальник разведывательного отдела ЮНПРОФОРа в Сараево дал понять в своей публикации, что именно мусульмане несли ответственность за оба инцидента. Британский Объединенный комитет по разведке (JIC) пришел к выводу, что инциденты "Маркале-1" и "Маркале-2", вероятно, были организованы командованием Армии Боснии и Герцеговины. 7 сентября 1995 года российское агентство "Новости" сообщило, что инцидент "Маркале-2" был результатом тайной операции "Циклон-2" западных спецслужб".

Эксперт сделал акцент на том, что именно инцидент "Маркале-2" стал поводом для операции НАТО "Намеренная сила". "Военный потенциал и инфраструктура Республики Сербской методически уничтожались воздушными ударами, - указал полковник. - В ходе операции НАТО применяла боеприпасы с обедненным ураном, что являлось случаем применения оружия массового поражения и военным преступлением. Вода и воздух были заражены обедненным ураном на значительной территории, в особенности в районе Сараево, что привело к значительному росту заболеваний лейкемией среди населения региона".

Между тем

Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подчеркивает, что, согласно выводам комиссий, "при прямом подстрекательстве и военном прикрытии администрации Билла Клинтона и руководства НАТО Западная Европа поддержала боснийских мусульман". "Это была не только политическая, но и военная поддержка, - констатирует она. - Особая роль в активизации конфликта принадлежит структурам радикального ислама. Если православные сербы сражались за свой дом и землю, то для боснийских мусульман война была джихадом за освобождение мусульманских земель от неверных и создание исламского государства на Западных Балканах, основанного на законах шариата, в котором не было бы места для политической и культурной автономии сербов".

Переговоры между Сербией и Косово закончились ничем

Профессор МГИМО предупреждает, что события в Боснии и Герцеговине проложили путь к развитию и расширению современной региональной террористической инфраструктуры в центре Европы, которая де-факто представляет собой краеугольный камень так называемого Балканского халифата. "Постмодернистский характер исламского фундаментализма (панисламизм), на котором строится Балканский халифат, представляет собой прямую угрозу региональной безопасности и территориальной целостности Республики Сербской, а также таких государств, как Сербия, Северная Македония, Черногория, - констатирует она. - Это не только региональная угроза, но и вызов глобальной безопасности, поскольку подразумевает укрепление транснациональных исламских структур и устранение национальных границ с целью интеграции исламских сообществ всех западных стран в единую политическую панисламистскую систему".

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