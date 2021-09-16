Постановление правительства Рязанской области от 24 августа 2021 года № 227 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Рязанской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Рязанской области постановляет:
Установить величину прожиточного минимума на 2022 год в следующих размерах:
на душу населения - 11 216 рублей,
для трудоспособного населения - 12 225 рублей,
для пенсионеров - 9 646 рублей,
для детей - 11 335 рублей.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
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