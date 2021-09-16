Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн

В России по состоянию на 16 сентября собрано 100 млн тонн зерна с площади 37,8 млн га (около 80%), сообщили в Минсельхозе.

Пшеницы собрано 71,1 млн тонн, ячменя - 17,6 млн тонн ячменя, кукурузы - 1,4 млн тонн. Производство подсолнечника, рапса и сои составляет 2,6 млн тонн, 1,8 млн тонн и 897 тыс. тонн соответственно. Сахарной свеклы накопали 6,6 млн тонн. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 2,2 млн тонн картофеля и 1,9 млн тонн овощей открытого грунта.

Начат сев озимых. Сейчас он проведен на площади 8,8 млн га, что сопоставимо с темпами прошлого года, уточняют в ведомстве.

По оценке Минсельхоза, в этом сезоне Россия соберет 81 млн тонн пшеницы и в целом 127,4 млн тонн зерна. Это один из самых высоких урожаев в истории страны. Минсельхоз США (USDA) оценивает урожай российской пшеницы крайне пессимистично - 72,5 млн тонн (без учета Крыма).