Новости

Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 19:10
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 19:06
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 19:05
В России исследуют совместимость вакцин от гриппа и коронавируса 19:03
Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов 19:01
Взлетевшего с привязанным скотчем человеком пилота вертолета будут судить 19:00
Единый заказчик контролирует более 150 строек 18:51
Умерла французская актриса Марта Меркадье 18:44
Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники 18:41
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 18:40
В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем 18:15
Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн 18:07
ДОМ.РФ протестирует механизм универсальной льготной ипотеки 18:05
Два десятка проектов строительства жилья получили господдержку 18:00
Цены на газ в Европе за сутки снизились на 13% 17:41
В ПФР рассказали, как заменить набор льгот денежной выплатой 17:37
Москва призвала Прагу освободить россиянина Франчетти 17:22
В ЦБ прогнозируют снижение темпов роста ипотечного рынка 17:20
Комиссия СФ: В Apple готовы к содействию российским властям 16:58
Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 10 октября 16:55
Эксперт оценил риск покупателей отравиться овощами из магазина 16:30
Лавров: Путин принял приглашение КНР посетить зимнюю Олимпиаду-2022 16:20
Вице-премьер Юрий Борисов назвал сумму, которая понадобится на новые самолеты 15:58
Спецслужбы Германии предотвратили теракт в синагоге 15:42
Кабмин направит свыше 4 млрд рублей пострадавшим от паводков в Забайкалье 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 18:07
Рубрика: Экономика

Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн

Текст: Татьяна Карабут

В России по состоянию на 16 сентября собрано 100 млн тонн зерна с площади 37,8 млн га (около 80%), сообщили в Минсельхозе.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Ученые рассказали, как агротехнологии спасут урожай при засухе

Пшеницы собрано 71,1 млн тонн, ячменя - 17,6 млн тонн ячменя, кукурузы - 1,4 млн тонн. Производство подсолнечника, рапса и сои составляет 2,6 млн тонн, 1,8 млн тонн и 897 тыс. тонн соответственно. Сахарной свеклы накопали 6,6 млн тонн. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 2,2 млн тонн картофеля и 1,9 млн тонн овощей открытого грунта.

Начат сев озимых. Сейчас он проведен на площади 8,8 млн га, что сопоставимо с темпами прошлого года, уточняют в ведомстве.

По оценке Минсельхоза, в этом сезоне Россия соберет 81 млн тонн пшеницы и в целом 127,4 млн тонн зерна. Это один из самых высоких урожаев в истории страны. Минсельхоз США (USDA) оценивает урожай российской пшеницы крайне пессимистично - 72,5 млн тонн (без учета Крыма).

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям"
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг