Съел - сознание потерял: Врач объяснил, как вычислить опасные томаты

Токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов еще раз предупредил, что следует внимательно выбирать овощи и фрукты на прилавках, так как продукты, при выращивании которых применялось большое количество удобрений, способны спровоцировать отравления различной тяжести. Проявляться они могут по-разному.

"Это может быть медленное отравление, которое вы сразу и не заметите, а может быть - острое, вплоть до госпитализации. Даже бывали случаи, когда помидор съел - сознание потерял", - отметил врач, напомнив о "целом бунте" в Волгоградской области, где китайцы выращивали помидоры с огромным количеством химических веществ, а потом их успешно продавали.

Токсиколог перечислил признаки помидоров, от покупки которых следует отказаться.

Как правило, щедро обработанные химией овощи отличают белые прожилки в мякоти, излишняя упругость, отсутствие запаха, "пластиковость".

"Овощ, который был выращен в естественных условиях, без химических веществ, имеет приятный специфический запах, ровный красивый цвет", - уточнил врач в интервью aif.ru.

При первых признаках отравления следует как можно быстрее обратиться к врачу, и ни в коем случае не заниматься самолечением, подчеркнул Михаил Кутушов.