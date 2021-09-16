Сенаторы хотят ужесточить законы для зарубежных IT-платформ

Мониторинговая группа временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России предлагает рассмотреть вопрос об ужесточении законов в отношении зарубежных цифровых платформ, которые ведут противоправную деятельность. Об этом сообщил глава группы Владимир Джабаров.

"Мониторинговая группа предлагает при подготовке ежегодного доклада комиссии рассмотреть варианты ужесточения законодательства в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность. Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни. Насколько они будут готовы соблюдать действующее законодательство России", - сказал Джабаров на заседании комиссии.

Сенатор обратил внимание на то, что американские цифровые платформы несут как корпоративную, так и персональную ответственность их сотрудников за нарушение российского законодательства.

"Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. Через пресловутое "Умное голосование" планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы", - отметил парламентарий.

По его мнению, структуры и персоналии, которые связаны с Apple и Google, "должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных".

"Попытки прикрыться какими-то юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории Российской Федерации будут не только игнорированы, но и рассматриваться как отягощающие обстоятельства. Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, нарушая закон, и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации. Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны", - предупредил Владимир Джабаров.