МИД РФ передал послу США доказательства вмешательства Apple и Google в выборы

Российские законодатели рассматривают действия американских компаний Apple и Google перед выборами в Госдуму как вмешательство во внутренние дела России, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом", - сказал Климов.

Плановое заседание комиссии разбили на две части: первая состоялась менее чем за сутки до начала голосования, а вторая запланирована на 21 сентября, когда сенаторы дадут политическую оценку итогам выборов. В четверг в Совфед пригласили объясниться представителей обоих цифровых гигантов, но письменная доверенность высказывать официальную позицию компании оказалась только у Apple. Ее сотрудник сослался на то, что запрещенный в России контент нельзя удалить из-за неких правовых тонкостей, которые не позволяют материнской компании воздействовать на портал AppStore.

Доказательства того, что Apple и Google допустили противоправные действия, которые связаны с вмешательством в сугубо внутренние дела России, представители МИД России уже передали послу США Джону Салливану. Кроме того, Генпрокуратура 9 сентября направила гендиректору Apple Тиму Куку и главному исполнительному директору Google Сундару Пичаи представления с требованием принять исчерпывающие меры по устранению нарушений российского законодательства. "Есть данные, которые содержат точные адреса и координаты тех центров, посредством которых проходили попытки обойти блокирование запрещенного контента со стороны наших иностранных оппонентов. Примерно половина из этих точек находится на территории стран НАТО, из этой половины две трети - это территория США", - подчеркнул Климов.

Мониторинговая группа временной комиссии Совфеда предлагает рассмотреть вопрос об ужесточении законов в отношении зарубежных цифровых платформ, которые ведут противоправную деятельность. "Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни, как они будут готовы соблюдать действующее законодательство России", - пояснил глава группы Владимир Джабаров.

Нужно ужесточить законы для зарубежных IT-платформ, которые ведут противоправную деятельность

Сенатор обратил внимание на то, что американские цифровые платформы несут как корпоративную, так и персональную ответственность их сотрудников за нарушение законов России. "Через пресловутое "Умное голосование" планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы", - отметил парламентарий. По его мнению, структуры и персоналии, которые связаны с Apple и Google, должны осознавать, что их противоправные действия и преступное бездействие неизбежно будут иметь правовые последствия, вплоть до уголовных.