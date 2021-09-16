Спецслужбы Германии предотвратили теракт в синагоге

Это могла быть трагедия, подобная теракту 2019 года в немецком Галле. К счастью, на этот раз спецслужбам ФРГ удалось ее предотвратить. Как сообщает Spiegel online, накануне полиция города Хаген (земля Северный Рейн-Вестфалия) арестовала 16-летнего мигранта из Сирии, который, по версии следствия, собирался взорвать бомбу в местной синагоге. В четверг, 16 сентября, правоохранители провели обыск в его квартире, в которой молодой человек (его имя не называется) жил вместе со своим отцом. Также задержаны три его возможных сообщника. Хотя происшествие внешне никак не связано с немецкой предвыборной кампанией, оно может добавить проблем кандидату в канцлеры от ХДС/ХСС Армину Лашету, который, как известно, является премьером этой земли. Впрочем, если бы, не дай Бог, подозреваемому удалось осуществить свои дьявольские планы, это бы перевернуло кампанию Лашета на 180 градусов.

"Существовала угроза атаки на синагогу в Хагене, - подтвердил глава МВД региона, однопартиец Лашета Герберт Ройль на церемонии присяги молодых полицейских в Кельне. - Судя по всему, вашим коллегам удалось ее предотвратить". На след преступной группы немецким органам безопасности удалось выйти по наводке коллег из "одной иностранной спецслужбы". Ее сотрудники обнаружили подозрительную активность на просторах Интернета: в одном из чатов предполагаемый исламист прямо писал о своих планах устроить взрыв в синагоге Хагена. Вот только он не знал, что его переписка контролируется. Совершить атаку он хотел на иудейский праздник Йом-Кипур, который в этом году отмечается как раз сегодня, 16 сентября. Еврейская община Хагена очень мала - она насчитывает всего 264 человека. Религиозные службы пришлось отменить, синагогу взяли под охрану.

Разумеется, в Германии тут же вспомнили о теракте на Йом-Кипур в Галле 9 октября 2019 года. Преступником оказался 27-летний фанатик-правоэкстремист Штефан Б. Он застрелил двух человек и ранил еще двоих, когда не смог прорваться в синагогу (находившихся внутри прихожан спасли тяжелые двери здания). В машине Штефана Б., помимо самодельного оружия, нашли четыре килограмма взрывчатки. Суд признал его виновным в двух убийствах, в покушении на убийство 68 человек, в разжигании межнациональной розни и в других преступлениях и приговорил к пожизненному заключению.