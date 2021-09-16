США, Британия и Австралия создали военный альянс

Эксперты признают, что "знаковое трехстороннее партнерство" будет рассматриваться Китаем как попытка противостоять его региональному влиянию, особенно в Южно-Китайском море. Собственно, в США и не скрывают, что рабочая группа создается именно "для противодействия Пекину". Ранее в российском МИДе предостерегали от создания очагов напряженности и выстраивания новых разделительных линий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Известно, что сделка по новым субмаринам составит почти 66 миллиардов долларов. Они заменят австралийские подлодки класса Collins (которым уже более 20 лет) типом, "более подходящим для ухудшающейся стратегической обстановки". Таким образом, Австралия откажется от 40-миллиардной программы строительства подлодок французского дизайна, отмечает Reuters. Как известно, еще в 2016 году Канберра выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота. Французы, у которых Вашингтон и Лондон перехватили контракт, пока не дают комментариев. Он обещал стать одной из самых прибыльных оборонных сделок в мире, однако пробуксовка возникла как раз из-за требований Канберры, чтобы основное производство велось на местном уровне.

Кроме того, австралийцы получат доступ к американским ракетным технологиям. "Мы получим ракеты американского производства, включая крылатые ракеты Tomahawk для оснащения ими австралийских эсминцев", - говорил Моррисон. Как сообщает издание Politico, ссылаясь на чиновника из Белого дома и сотрудника Конгресса, AUKUS позволит трем странам "обмениваться информацией в таких областях, как искусственный интеллект, кибернетика, подводные системы и возможности нанесения ударов на большие расстояния".

По данным одного из источников, в рамках пакта Соединенные Штаты и Великобритания поделятся с австралийскими коллегами "своими знаниями о том, как поддерживать инфраструктуру ядерной обороны".