Последствия пандемии затронули многие секторы российской экономики. Не исключением стала и деревообрабатывающая промышленность.

После ослабления ограничительных мер у многих предприятий практически не осталось запасов на складах, что спровоцировало дефицит пиломатериалов. Кроме того, оборудование и комплектующие многие компании закупают за рубежом, а наработанные цепочки поставок были нарушены. Одновременно с этим многие захотели приобрести или построить дом за городом, что спровоцировало спрос на пиломатериалы. Все эти факторы сказались на существенном подорожании древесины.

По данным Росстата, за семь месяцев этого года стройматериалы подорожали на 15 процентов. При этом обрезные доски подорожали на 13,9, плиты древесно-стружечные - на 10,5, ДВП - на 8,9 процента. Стоимость вагонки, половой доски, имитации бруса выросла в среднем на 20-25 процентов, а премиальные стройматериалы, например клееный брус, подскочили в цене более существенно: цена кубометра доходила этим летом до 50 тысяч рублей.

"Стоимость строительства деревянного дома сопоставима с ценой блочного или кирпичного, - говорит директор департамента загородной недвижимости компании Knight Frank Олег Михайлик. - Если ситуация не изменится, можно ожидать снижение спроса на деревянное домостроение".

По мнению экспертов, что будет происходить с ценами на древесину дальше, покажет новый заготовительный сезон, который начнется уже через пару месяцев. "Пока сложно дать прогнозы относительно изменения цен, - говорит член правления Ассоциации деревянного домостроения, совладелица компании Izba De Luxe Юлия Юрлова. - Скорее всего, цена на древесину стабилизируется и останется в сегодняшних значениях".

Возведение деревянного дома обойдется дешевле каменного, плюс сроки строительства короче

Но несмотря на рост цен, объем деревянного строительства не только не снизился, но и достиг максимального значения впервые с 2009 года. Так, согласно данным Росстата, в 2020 году построено 9,35 миллиона квадратных метров жилья из дерева. Для сравнения, в 2019 году было построено 8,83 миллиона "квадратов" деревянного жилья. В 2018 году еще меньше - 7,09 миллиона.

В Московском регионе, по данным "ИНКОМ-Недвижимости", доля загородных домов из дерева составляет 28 процентов. При этом на каркасные дома приходится 45, дома из бруса - 43, бревенчатые - 12 процентов. По России в целом доля деревянных домов доходит до половины.

Во время пандемии многие отдавали предпочтение именно деревянным домам по нескольким причинам. Во-первых, они считаются более экологичными, что отвечает современному эко-тренду. Во-вторых, возведение деревянного дома обойдется несколько дешевле по сравнению с каменным, плюс сроки строительства будут короче. Кроме того, деревянный дом привлекает тех, кто хочет сэкономить на отделке.

С появлением новых технологий появилась возможность строить деревянные дома буквально за несколько месяцев. Одна из таких технологий - фахверк - каркасное строительство домов. Технология не новая. Первые фахверковые дома были построены в Европе еще в XV веке. Изначально такой дом имел каркас из балок, соединенных между собой под разными углами. Пустоты между балками заполняли разными материалами, например смесью из смолы и соломы, глиной, позднее - закладывали кирпичом. Сегодня технология претерпела существенные изменения. Так, современный фахверковый дом имеет каркас, как правило, из клееного бруса с большой панорамной площадью остекления. Это делает его воздушным, стильным и долговечным, так как стекло практически не подвержено старению, а клееный брус долго не гниет и его не любят древесные жучки из-за наличия в нем клея. Дом в стиле фахверк практически не усаживается, в нем почти не появляются трещины, также такой дом обладает хорошей энергоэффективностью при условии установки в нем качественного остекления (некоторые виды стеклопакетов отражают ультрафиолетовые лучи летом и не пропускают тепло изнутри дома в холодную погоду).

Другая популярная технология, которая также позволяет возводить деревянные дома в короткие сроки - строительство из CLT-панелей. Аббревиатура расшифровывается как Cross Laminated Timber (перекрестно склеенный брус). CLT-панели представляют собой многослойный материал, состоящий из деревянных ламелей, сложенных в ряды, проклеенных и спрессованных между собой. Ряды располагаются крест-накрест, отсюда и название. Технология позволяет получать высокопрочное деревянное изделие с отличной несущей способностью (в Европе есть примеры строительства многоэтажных домов). Кроме того, дом из CLT-панелей можно построить чуть ли не за день - собирается он по принципу конструктора из заранее заготовленных деталей.

25 миллионов долларов заплатил в этом году покупатель самого дорогого деревянного дома в Подмосковье

Однако деревянные дома строят не только потому, что это дешево, быстро и не нужно выдумывать с отделкой. Скажем, в элитном сегменте деревянные дома - это практически произведения искусства. В отделке, как правило, используются ценные породы бука, дуба, красного дерева. Внутри такого дома можно разместить баню, сауну или хаммам. В этом году в Подмосковье был продан самый дорогой деревянный дом стоимостью 25 миллионов долларов. Аналогичных предложений на рынке больше нет. Сейчас самый дорогой деревянный дом продается за три миллиона долларов.

"Существенная часть деревянных домов в элитном сегменте - настоящие усадьбы на больших участках, - говорит член правления Ассоциации агентств элитной недвижимости AREA Алексей Аверьянов. - Это всегда дом для себя".

"Часто дома из дерева - это произведения искусства, - считает директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын. - Например, такие были построены в поселке Пирогово по проекту известного итальянского архитектора Джузеппе Пагано. Но есть имена пока не широко известные, чьи произведения заслуживают внимания. Например, на меня неизгладимое впечатление производит то, что делает сибирская артель "Таежный дом". Для дома или бани заказчика там полтора года может сушиться бревно диаметром полтора метра. Толщина стен домов - один метр, а внутри такого строения пахнет кедром, потому что сушат бревна по специальной технологии, сохраняя свойства смол".

По мнению экспертов, деревянное домостроение и дальше будет занимать существенную долю в сегменте загородного строительства. А с усилением тренда на экологичность, развитием современных технологий производства стройматериалов из древесины популярность деревянных домов будет только расти.