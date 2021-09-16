Таможенные службы Беларуси и России готовят пакет документов по интеграции

В деятельности коллегии Таможенного комитета Союзного государства "появляется больше реальных исполнительских практических функций", констатировал заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин. Сославшись на одобренный недавно пакет союзных программ, он сообщил в четверг, что партнеры двух государств уже готовят пакет документов по интеграции.

На сегодняшнем заседании, уточнил он, члены коллегии Таможенного комитета будут обсуждать, и закладывать механизмы, которые позволят в сжатые сроки, "которые наметили главы государств, обеспечить подготовку пакета документов под реализацию интеграционных процессов - от межгосударственного договора до документов уровня Совета Министров Союзного государства и межведомственных".

Поясняя задачу, которую предстоит решать профессионалам двух стран, Ивин рассказал, что корректировки коснутся практически всех документов, которые определяли совместную деятельность таможенных служб, и выведут ее на более высокий уровень.

А когда эти документы вступят в силу, прогнозирует таможенный руководитель, можно будет говорить о переходе к "интегрированному, а в ряде случаев и единому применению основ таможенного администрирования".

Оценив предстоящие решения партнеров, как "очень важный шаг", российский таможенный функционер уточнил, что уже в следующем году предстоит запустить новые механизмы, которые обозначены в союзных программах. "Вопрос сложный, сроки сжатые, но у нас с белорусскими коллегами абсолютное взаимопонимание. Основное обсуждение идет по организационным вопросам: определяем, как это будет работать", - отметил представитель Федеральной таможенной службы России.

Следует добавить, что в четверг в белорусской столице открылась XII Международная научно-практическая конференция "30 лет Таможенной службе независимой Беларуси: с опытом прошлого к синергии будущего". На ней, сообщает БЕЛТА, рассматриваются вопросы совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС, функционирования центра электронного декларирования, цифровых таможенных технологий и сервисов.

В этот же день пройдет и заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства, уточняет агентство.