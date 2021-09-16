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16.09.2021 15:55
Рубрика: Власть

Тимофей Баженов уверен, что новый законопроект вернет похищенные мошенниками деньги пенсионерам

Текст: Любовь Проценко
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Общественный лидер Тимофей Баженов прокомментировал новый законопроект Министерства финансов России, который регламентирует возвращение денежных средств, похищенных интернет-мошенниками, на банковские счета россиян. Предполагается, что законопроект будет подготовлен этой осенью. В этом случае депутаты нового состава Государственной думы смогут рассмотреть инициативу в самое ближайшее время. Баженов выразил уверенность в том, что народные избранники одобрят новый законопроект.

Фото: Максим Манюров
Тимофей Баженов предостерег от новой мошеннической схемы

"Я неоднократно заявлял о необходимости внесения изменений в законодательство, которое будет защищать население от телефонных и кибермошенников. Я рад, что мой голос и голос миллионов россиян был услышан. Преступники умело используют приемы социального инжиниринга, поэтому то, что они стали жертвой кибермошенников, люди понимают только тогда, когда с их счетов уже пропали все сбережения. Новый закон поможет вернуть средства в максимально полном объеме", - поддержал новый законопроект тележурналист Тимофей Баженов.

В случае одобрения инициативы Минфина деньги, которые увели со счетов россиян мошенники, станут перехватываться еще до того как средства небольшими суммами будут распределены по нескольким подставным счетам. С этой целью подозрительные банковские счета принудительно будут блокироваться на срок до 25 дней.

Президент Владимир Путин ранее высказывался в пользу тесного сотрудничества коммерческих банков, Центробанка и органов правопорядка с целью совместного противодействия киберпреступности. Реализация законопроекта о регламентации возврата денежных средств, которые похитили преступники с банковских счетов, будет способствовать налаживанию ведомственного взаимодействия.

Только во втором квартале текущего года по данным Центрального банка России злоумышленники провели не менее 230 тысяч преступных банковских трансакций. В результате действий кибермошенников законопослушные граждане страны лишись денежных средств на сумму свыше трех миллиардов рублей. Возвращено лишь 7% от похищенного.

"Согласно действующему законодательству, банки не обязаны возвращать деньги клиентам, даже если средства были переведены мошенническим способом. До сих пор считается, что жертвы принимают решение о переводе самостоятельно. Но по факту мы видим, как умело мошенники играют эмоциями обычных граждан. Особенно легкая добыча для них - это социально-незащищенные категории населения - пенсионеры, дети, и инвалиды. Цинизм преступников не знает границ. Но я уверен, что государству под силу справиться с этой угрозой", - сказал в заключение Тимофей Баженов.

Антон Тарасов, общественный деятель, инженер относится к новой инициативе Министерства финансов довольно скептически. "Боюсь, что эта инициатива будет блокировать счета и ни в чем не повинных граждан. Считаю, что перед запуском механизм надо будет тщательно проработать", - сказал он.

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