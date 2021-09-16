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16.09.2021 18:12

Топ-менеджеры ПСБ приняли участие в Международном банковском форуме «Банки России - XXI век»

Константин Басманов, заместитель председателя ПСБ выступил в панельной дискуссии Международного банковского форума "Банки России- XXI век", организованного Ассоциацией банков России. Участниками сессии, посвященной вопросам регулирования банковского сектора в условиях цифровой трансформации, стали руководители Банка России и ряда крупнейших банков. Константин Басманов поддержал идею формирования конкурентной цифровой среды на финансовом рынке и создание механизмов регулирования экосистем, основанных на гибком подходе.

Александр Чернощекин, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ, выступая на круглом столе о будущем цифровых платформ после пандемии, указал на возрастающую роль маркетплейсов для продаж финансовых продуктов: "Наиболее значимой рыночной тенденцией, характерной для маркетплейсов, является коммодитизация банковских предложений. Для потребителя различия между финансовыми институтами стираются, постепенно происходит выравнивание качественных характеристик продуктов и услуг, уникальность банковских продуктов теряется. Это усиливает конкуренцию между банками и вынуждает их искать новые способы донесения своих преимуществ до клиентов".

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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