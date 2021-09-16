Товарооборот Таджикистана и ЕАЭС в первом полугодии вырос на 41%

В первом полугодии 2021 года взаимный товарооборот ЕАЭС и Таджикистана вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,15 млрд долларов. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович по итогам встречи с премьером Таджикистана Кохиром Расулзод в рамках саммита глав государств-членов ШОС.

По словам Мясниковича, торгово-экономическое сотрудничество стран ЕАЭС и Таджикистана развивается быстрыми темпами и имеет большой потенциал.

"ЕАЭС готов развивать сотрудничество с Таджикистаном, используя весь арсенал имеющихся у Союза форматов взаимодействия. Уверен, что результатом такой работы станет наращивание объема поставок продукции в страны ЕАЭС и укрепление экономики Таджикистана в целом", - заключил он.