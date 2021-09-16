Три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая

Три человека погибли, еще не менее 60 пострадали в результате землетрясения на юго-западе КНР. Почти 7 тысяч местных жителей были эвакуированы, пишет ТАСС.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в 4:33 по местному времени у города Лучжоу в провинции Сычуань. Очаг был на глубине 10 километров. Очевидцы сообщили о значительных разрушениях в населенных пунктах. Из Чэнду в пострадавший район направлены спасатели и медики. Спасательная операция продолжается.

Агентство "Интерфакс" напоминает, что в 2008 году провинция Сычуань серьезно пострадала от землетрясения. Тогда погибли почти 70 тысяч человек, еще 288 тысяч были травмированы.