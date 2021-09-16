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16.09.2021 12:25
Рубрика: Экономика

Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"

Текст: Матвей Линник
Фото: Юрий Снегирев/РГ Фото: Юрий Снегирев/РГ
Фото: Юрий Снегирев/РГ

С 14 сентября въезжать в Турцию без ПЦР-теста могут только россияне, привитые вакциной "Спутник V". Об этом сообщили в АТОР со ссылкой на данные туроператоров.

Фото: Елена Березина/РГ
В АТОР дали рекомендации российским туристам перед поездкой в Турцию

"Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только "Спутник V", - заявили в пресс-службе ANEXTour.

Туристы, вакцинировавшиеся другими препаратами, будут обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или результат теста на антиген.

В ANEXTour пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика, согласно которым, Турция начинает принимать туристов, сделавших прививку одной из вакцин, признанных ВОЗ или турецкими властями. Из российских вакцин под эту категорию попадает только "Спутник V".

Ранее в МВД Турции заявили, что не будут требовать от детей до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, а также справку о вакцинации при въезде в страну. До этого такие привилегии были только у детей до 6 лет.

Экономика Туризм Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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