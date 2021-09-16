Постановление правительства Республики Тыва от 13 сентября 2021 года № 481 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Тыва на 2022 год:

на душу населения - 12 070 руб.;

для трудоспособного населения - 13 156 руб.;

для пенсионеров - 10 380 руб.;

для детей - 12 518 руб.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг







